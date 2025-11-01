Balotelli attacca Vieira dopo l’addio al Genoa: “Karma is a b*tch”
Lo sfogo social di Balotelli
Ha fatto rumore il post pubblicato da Mario Balotelli sul suo profilo Instagram, subito dopo la separazione tra Patrick Vieira e il Genoa. L’ex attaccante rossoblù ha scritto: “Karma is a b*tch… Dio vede e provvede”, taggando sia Vieira che Alberto Gilardino e Marco Zangrillo. Una stoccata chiara indirizzata all’allenatore, che non aveva mai puntato concretamente su di lui nel corso della scorsa stagione.
Accuse e ringraziamenti agli altri protagonisti
Balotelli ha voluto anche rendere omaggio a Gilardino e Zangrillo, definendo il loro lavoro “immenso” e sottolineando come fosse stato “sfruttato egoisticamente da chi è arrivato dopo”. Il messaggio è un mix di ringraziamento e accusa verso un’impostazione che, secondo SuperMario, non valorizzava chi amava davvero i colori del Genoa.
Un capitolo che si chiude, un altro che si apre
La rottura tra Vieira e il club era nell’aria, e il post di Balotelli ne è stato l’eco più visibile. Con l’allenatore francese ormai fuori dal progetto rossoblù, il messaggio dell’attaccante assume anche il tono di un “benvenuto” verso un nuovo corso: “Adesso il club può concentrarsi su persone che lo amano davvero”. Parole che echeggiano nell’ambiente del Genoa, segnando una nuova pagina per il club più antico d’Italia.
