Empoli Baldanzi mercato – Che Tommaso Baldanzi possa essere uno dei nuovi talenti della prossima generazione del calcio italiano ormai è cosa risaputa. Alla sua prima stagione tra i grandi, il classe 2003 ha collezionato infatti 26 presenze condite da 4 gol e tante, tantissime prestazioni sopra la media. Attualmente il gioiellino di casa Empoli è impegnato con la Nazionale under 20 ai mondiali in Argentina, dove anche lì molti addetti ai lavori hanno notato le doti tecniche del fantasista. Dato l’ormai noto interesse di tante big, si prospetta un’estate calda per la dirigenza empolese, consapevole che prima o poi Baldanzi dovrà spiccare il volo ma desiderosa di tenerlo almeno un altro anno, viste le partenze già certe di Parisi e Vicario, altri due gioielli del club toscano.

Empoli Baldanzi mercato – Come riporta calciomercato.com, sono in corso valutazioni decisive in casa Empoli, con il patron Corsi che vorrebbe godersi ancora un po’ l’ennesimo prodigio del suo florido settore giovanile ma che di fronte a offerte importanti potrebbe mettere da parte l’orgoglio e lasciarlo partire. La valutazione attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, che potrebbe lievitare qualora Baldanzi salisse di rendimento anche nel Mondiale in corso in Argentina, con l’Italia che ha passato il turno battendo i pari età dell’Inghilterra e che adesso si apprestano ad affrontare la Colombia nei quarti di finale. Riflettori di mezza Italia dunque sugli Azzurrini e su Baldanzi, con tante big (Lazio, Milan, Napoli) alla finestra.

