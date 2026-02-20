Un nuovo inizio, ma con la consapevolezza di non aver mai smesso di crescere. Tommaso Baldanzi ha raccontato il suo approdo al Genoa, spiegando a “Il Secolo XIX” le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la Roma e a scegliere la piazza rossoblù. Tra il rapporto con Daniele De Rossi, l’accoglienza dei tifosi e l’obiettivo salvezza, il fantasista ha tracciato la rotta del suo presente. Parole lucide, che raccontano ambizione e desiderio di continuità, che potrebbe trovare dal 1′ già nella prossima sfida contro il Torino.

“Non è un passo indietro”: la scelta e l’esperienza alla Roma

Baldanzi chiarisce subito un concetto: il passaggio a Genova non rappresenta un declassamento nel suo percorso. “Non vivo questo trasferimento come un passo indietro. A Roma la concorrenza è più alta, ho fatto tante presenze, magari meno minuti ma in una squadra così forte è normale”. Parole di profondo rispetto per il recente passato giallorosso.

Ti potrebbe interessare Probabili Formazioni Serie A. Probabili formazioni fantacalcio Primo Piano

La scelta di cambiare, però, nasce da un’esigenza precisa: “Cercavo qualcosa di più stimolante e un minutaggio maggiore”. Al Grifone trova un contesto dove poter incidere con maggiore continuità, pur mettendo l’ambizione collettiva al primo posto. “Per me conta la squadra: abbiamo un obiettivo importante, vogliamo centrarlo velocemente. Salvarsi non è mai facile ma lo dobbiamo ai nostri tifosi”.

Il trequartista non nasconde neppure l’obiettivo personale: “Voglio convincere il Genoa a riscattarmi”. Un messaggio chiaro alla società e all’ambiente, segno di una volontà precisa di legarsi al progetto rossoblù.

De Rossi decisivo e la crescita personale

Il filo conduttore della scelta è Daniele De Rossi. “Se sono qui è perché il mister ha avuto la sua influenza”, ammette il numero 8, sottolineando però anche il fattore ambientale: “Ha pesato anche la tifoseria calda. Sono contento per l’accoglienza, spero di ripagare la fiducia”.

Il rapporto con il tecnico è improntato alla stima reciproca. “Ha la stessa fame che aveva a Roma”, dice, evidenziando un tratto caratteriale della leggenda romanista, che è rimasto intatto nella lunga pausa tra le due esperienze in panchina.

Il mister, dal canto suo, ha ricambiato pubblicamente l’apprezzamento nella conferenza stampa di vigilia alla gara di campionato: “Si è integrato nella realtà genoana alla grande. È un ragazzo cambiato rispetto a quando arrivò alla Roma”, ha spiegato De Rossi, sottolineando la crescita del classe 2003 anche sotto il profilo della personalità.

Ti potrebbe interessare Roma, due club di Premier League sulle tracce di Saud Abdulhamid AS Roma Calcio News 24/7

Baldanzi guarda avanti con determinazione, dopo aver smaltito un problema muscolare che inizialmente lo ha tenuto ai box, forte anche delle esperienze accumulate con allenatori come Ranieri e Gasperini, le quali lo hanno plasmato mentalmente oltre che dal punto di vista fisico e tecnico. Ora, però, il presente parla genovese. E l’obiettivo è trasformare questa nuova tappa in una conferma definitiva.