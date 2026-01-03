Bailey-Roma, è finita? Ipotesi ritorno all’Aston Villa già a gennaio

La Roma continua il suo progetto di restyling per l’attacco, visti i problemi in zona gol durati per tutta la prima metà di stagione. Dovbyk e Ferguson non sono riusciti a convincere Gian Piero Gasperini, spingendo la dirigenza a valutare già i profili di Raspadori e Zirkzee per ridisegnare il reparto offensivo giallorosso.

L’uscita più probabile e immediata sembra essere quella di Ferguson: a differenza dell’ex Girona, l’irlandese non è di proprietà del club giallorosso e potrebbe essere rispedito al Brighton interrompendo il prestito in anticipo. Una situazione tecnica e contrattuale molto simile a quella di Leon Bailey, anche lui in bilico e a forte rischio taglio.

ROMA, BAILEY PUÓ TORNARE IN INGHILTERRA GIÀ A GENNAIO? LE ULTIME

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, la Roma starebbe seriamente valutando l’interruzione del prestito di Bailey dall’Aston Villa. Tra le cause ha portato la dirigenza a orientarsi verso questa decisione sono state sicuramente le poche garanzie fornite dal giamaicano in termini fisici.

Il classe ’97 infatti, è stato fermo ai box per infortunio per ben tre volte riuscendo ad essere in campo con la maglia giallorossa solamente per 237 minuti in tutte le competizioni. Decisamente troppo poco per un giocatore che la Roma, qualora decidesse inverosimilmente di riscattarlo a giugno, dovrebbe pagare 22 milioni di euro.

