Badu: “Udinese eccezionale finora. Su Inler…”
Emmanuel Agyemang-Badu, ex centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al media Sports Boom.
Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
“L’Udinese è stata eccezionale finora. Hanno preso un allenatore che sta facendo un lavoro straordinario e, fortunatamente, il direttore sportivo è il mio ex compagno di squadra, Gokhan Inler. Lui conosce l’ambiente, conosce il presidente e ha forti legami con tutti nel club. La loro collaborazione è stata fantastica fino a questo momento e spero che continuino su questa strada”.
“Vincere la Serie A sarebbe incredibilmente difficile e impegnativo – rivela Badu – questa è la realtà. Se accadesse, sarebbe un bonus fantastico per il club, ma l’Udinese non è una squadra che pone un’enfasi eccessiva sui trofei. Spero che continuino a lavorare sodo per raggiungere i loro obiettivi, che si tratti di qualificarsi per l’Europa o di costruire una squadra forte e competitiva”, ha chiosato Emmanuel Agyemang-Badu.
