Badelj riflette sul futuro: possibile ritorno alla Dinamo Zagabria

1 Maggio 2025

Futuro incerto per l’esperto centrocampista croato

Il futuro di Milan Badelj è sempre più avvolto nell’incertezza. Il centrocampista classe 1989 è in scadenza di contratto con il Genoa al termine della stagione, e, al momento, non ci sono segnali concreti di un prolungamento da parte del club ligure. Dopo undici stagioni consecutive in Serie A, tra le fila di Fiorentina, Lazio e Genoa, il regista croato sta valutando la possibilità di concludere la propria carriera tornando nella sua terra natale.

La Dinamo Zagabria osserva con attenzione

Tra le opzioni considerate, spicca l’interesse della Dinamo Zagabria, che vede in Badelj un profilo di esperienza e carisma, utile per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e delle competizioni europee. Un ritorno in patria, dopo un lungo percorso nel calcio italiano, appare oggi una soluzione concreta, soprattutto se il Genoa decidesse di non rinnovare il contratto del calciatore.

Decisione legata al futuro contrattuale

La scelta finale dipenderà anche dalla proposta (o meno) del Genoa, che potrebbe voler rinnovare il legame con il proprio capitano per una stagione supplementare. Tuttavia, se ciò non dovesse avvenire, il ritorno in Croazia si configurerebbe come il passo più naturale. In alternativa, Badelj potrebbe valutare anche l’ipotesi di chiudere la propria carriera da calciatore, congedandosi da protagonista dalla Serie A dopo oltre un decennio di onorato servizio.

