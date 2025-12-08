Ayoub El Kaabi domina la Super League: l’Olympiacos ha il suo re

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Ayoub El Kaabi: una leggenda in costruzione

Ogni tanto il calcio greco regala figure che sembrano fuori dal tempo. Ayoub El Kaabi, attaccante della nazionale marocchina, è una di queste. Arrivato all’Olympiacos nell’estate del 2023 senza clamore, ha rapidamente imposto la sua presenza con gol, personalità e istinto da vero finalizzatore.

Con 47 reti in 73 gare di campionato e un rendimento di 0,64 gol a partita, l’attaccante marocchino si avvicina ai grandi nomi della storia greca come Nestoridis, Sideris e Antoniadis. La sua capacità di incidere in ogni match è evidente: 12 gol in 13 partite in questo primo turno di Super League, segnando contro 9 delle 13 squadre affrontate.

Gol e talento: un mix che affascina

El Kaabi non è solo un goleador. Ogni tocco, ogni inserimento, ogni sforbiciata sembra calcolata con l’istinto dei grandi attaccanti. La sua rapidità, la precisione e il tempismo lo rendono il perno dell’attacco biancorosso, capace di trasformare la manovra della squadra in risultati concreti.

Verso la Coppa d’Africa e nuovi traguardi

Con la Coppa d’Africa alle porte in Marocco, il centravanti classe ’93 si prepara a sfidare l’intero continente. Per l’Olympiacos, è il punto di riferimento, il simbolo di un attacco che può dominare la Super League e scrivere pagine di storia.

Ayoub El Kaabi non si limita a segnare gol. Racconta storie.