Atlético su Ederson, Alemany esce allo scoperto: “È nella nostra lista”

Quando a parlare è il direttore sportivo, i rumors smettono di essere semplici indiscrezioni. L’Atlético Madrid ha acceso ufficialmente i riflettori su Ederson, perno del centrocampo dell’Atalanta, con le parole pronunciate da Mateu Alemany. Un’ammissione che certifica il gradimento dei Colchoneros per il brasiliano e che riaccende l’asse di mercato tra Madrid e Bergamo, già teatro di operazioni importanti negli ultimi mesi. L’estate è lontana, ma i segnali sono già evidenti.

La conferma del ds Colchoneros e l’alternativa

Intervenuto ai microfoni di Movistar, Alemany non si è nascosto. Alla domanda diretta sull’interesse per il centrocampista della Dea, il dirigente ha risposto senza esitazioni: “Ederson è sicuramente uno dei buoni giocatori presenti nella lista che abbiamo a disposizione”. Una dichiarazione che equivale a un’uscita allo scoperto, soprattutto in un mercato dove spesso si preferisce la diplomazia, spesso fatta di parole di circostanza.

L’Atlético è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e, oltre al brasiliano, tra i nomi seguiti figura anche quello di Leon Goretzka, già cercato a gennaio e in scadenza con il Bayern in estate. Il profilo degli orobici, però, sembra perfettamente aderente alle richieste di Diego Simeone: intensità e capacità di coprire grandi porzioni di campo. Richieste specifiche per aumentare la qualità e alimentare la filosofia del club, da anni plasmata dall’animo del Cholo: “Non possiamo porci limiti, dobbiamo essere ambiziosi”.

Un messaggio che guarda al prossimo futuro e mette pressione a eventuali concorrenti, italiane comprese, interessate al mediano ex Salernitana.

L’asse Madrid-Bergamo: da Ruggeri a Raspadori e Lookman

L’interesse dei biancorossi non nasce nel vuoto. Negli ultimi mesi si è creato un asse di mercato rovente tra Bergamo e la capitale spagnola. Prima l’acquisto di Matteo Ruggeri per circa 20 milioni, poi la trattativa che ha portato Giacomo Raspadori alla Dea e, successivamente, l’operazione Ademola Lookman in direzione opposta. Tre affari che hanno consolidato rapporti e canali preferenziali tra le due dirigenze.

In questo contesto, Ederson rappresenterebbe la quarta operazione nel giro di un anno. L’Atalanta valuta il brasiliano intorno ai 50 milioni di euro, cifra importante ma non proibitiva per un club con la solidità economica dei Colchoneros. In caso di offerte simili, il rapporto costruito negli ultimi mesi potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo non indifferente.

La partita è appena iniziata, ma una cosa è certa: l’Atléti ha mostrato le carte. E quando un club del genere esce allo scoperto, difficilmente lo fa per semplice pourparler.