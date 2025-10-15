Atletico Madrid su Tzolis: l’ala del Brugge può partire a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 15 Ottobre 2025

Atletico Madrid interessato a Christos Tzolis

Il nome di Christos Tzolis torna con forza sul taccuino dei dirigenti dell’Atletico Madrid. L’ala greca, in forza al Club Brugge, è stata recentemente osservata da uno scout dei colchoneros durante la sfida tra Danimarca e Grecia, match in cui il giocatore ha trovato anche la via del gol. Un segnale che conferma quanto l’interesse del club spagnolo sia concreto e destinato ad aumentare nelle prossime settimane.

Le richieste del Club Brugge

Il Club Brugge non intende svendere il suo talento e punta a incassare almeno 40 milioni di euro, cifra che potrebbe diventare più accessibile nel corso della prossima estate. Negli ultimi mesi non sono mancate le avances: il Milan aveva avanzato un’offerta da 15 milioni nel gennaio 2025, mentre il Crystal Palace si era spinto fino a 32 milioni la scorsa estate. Entrambe le proposte sono state respinte, con il club belga che ha tentato di blindare il giocatore con un aumento significativo.

Un futuro ancora da scrivere

Le possibilità che Christos Tzolis resti al Club Brugge per un’altra stagione sembrano ridotte. L’assenza della Grecia dai prossimi Mondiali apre le porte a un trasferimento già a gennaio, con l’Atletico Madrid in prima fila. Per i colchoneros sarebbe un innesto di qualità e prospettiva, capace di dare nuova linfa al reparto offensivo di Liga e Champions.

