Atletico Madrid su Osimhen: Simeone dà l’ok

Simeone vuole Osimhen

L’Atletico Madrid prepara l’assalto a Victor Osimhen. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club guidato da Diego Simeone avrebbe inserito il centravanti del Galatasaray in cima alla lista per la prossima estate.

Il tecnico argentino avrebbe già dato il via libera all’operazione. L’idea è chiara: aggiungere peso offensivo e continuità realizzativa a una squadra che punta a competere fino in fondo nella Liga e in Europa. Prima, però, il club valuterà eventuali offerte per Alexander Sorloth. Una cessione importante potrebbe accelerare l’affondo.

Le cifre e la concorrenza

Osimhen, 27 anni e 52 presenze con la nazionale nigeriana, ha scelto la scorsa estate di legarsi a titolo definitivo al Galatasaray, rifiutando altre destinazioni di prestigio. Il suo contratto scade nel 2029, dettaglio che rafforza la posizione del club turco.

Le cifre sono elevate. Il Galatasaray avrebbe fissato una richiesta attorno ai 140 milioni di euro, dopo aver investito 75 milioni per assicurarselo. In stagione, l’attaccante ha firmato 9 reti in 16 presenze in Süper Lig, confermando la sua centralità nel progetto tecnico.

Sul giocatore restano vigili anche Juventus, Manchester United e Chelsea. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, elemento decisivo in ogni trattativa di questo livello.

L’Atletico Madrid osserva, studia i margini economici e attende il momento giusto per muoversi. La partita è appena iniziata.