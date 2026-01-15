Atlético Madrid su Olivera: il Napoli apre alla cessione

Olivera nel mirino dell’Atlético Madrid

L’Atlético Madrid ha acceso i riflettori sulla fascia sinistra e nelle ultime ore il nome che ha preso quota è quello di Mathías Olivera. Il laterale uruguaiano del Napoli risponde in pieno all’identikit tracciato dallo staff tecnico: affidabilità, intensità e conoscenza del calcio spagnolo. Un profilo ritenuto funzionale per colmare una lacuna che, nelle ultime stagioni, ha inciso sulla continuità della squadra.

Esperienza in Liga e profilo ideale per Simeone

Il passato di Olivera al Getafe, con 111 presenze ufficiali in Liga, rappresenta una garanzia. Inserimento immediato, solidità difensiva e aggressività nell’uno contro uno sono qualità che al Metropolitano vengono considerate prioritarie. Non a caso, il suo stile si sposa con i principi di Diego Simeone, allenatore che privilegia intensità, disciplina tattica e spirito competitivo.

Scenario aperto al Napoli di Conte

Al Napoli, il quadro è cambiato. Con l’arrivo di Antonio Conte, le gerarchie si sono ridefinite e Olivera ha perso centralità nel progetto. Un ridimensionamento che ha aperto spiragli a una possibile cessione, qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua. Il club azzurro non chiude la porta, anche per adeguare l’organico alle nuove esigenze tattiche.

Un’opportunità concreta di mercato

Per l’Atlético Madrid, Mathías Olivera è più di una semplice idea. È un’opzione concreta, pronta all’uso. Il giocatore vedrebbe di buon grado il ritorno in Spagna e l’opportunità di lavorare con Simeone. Le prossime settimane chiariranno se l’interesse si trasformerà in una trattativa vera. Al Metropolitano, però, la convinzione è già forte.