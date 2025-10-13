Atlético Madrid su Greenwood: il Marsiglia chiede 75 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Ottobre 2025

Greenwood, un attaccante in piena crescita

A soli 23 anni, Mason Greenwood sta vivendo una fase di piena maturità calcistica. Dopo l’ottima parentesi al Getafe con 10 gol e 6 assist, l’attaccante inglese è passato all’Olympique Marsiglia nell’estate 2024 per 31,6 milioni di euro. La scorsa stagione ha chiuso con 21 gol e 5 assist in Ligue 1, mentre nell’attuale campionato ha già messo a segno 3 reti e 4 assist in 9 presenze.

La valutazione del Marsiglia

Il rendimento dell’attaccante ha fatto lievitare la sua valutazione fino a 75 milioni di euro. Una cifra elevata che testimonia la centralità di Greenwood nel progetto del Marsiglia, ma che potrebbe essere oggetto di trattativa se l’Atlético Madrid decidesse di affondare il colpo. Da considerare anche la clausola del 50% sul futuro trasferimento a favore del Manchester United, club che lo ha cresciuto.

Il ritorno in Liga e l’occasione per l’Atlético

Il profilo di Greenwood piace da tempo al club spagnolo, che lo aveva già seguito durante l’esperienza al Getafe. I Colchoneros, in una stagione caratterizzata da difficoltà offensive, vedono nell’attaccante inglese la possibile soluzione per ridare incisività al reparto avanzato.

Prospettive di mercato

La sessione invernale di calciomercato 2026 sarà decisiva. Molto dipenderà dalla disponibilità dell’Olympique Marsiglia a trattare e dalla capacità dell’Atlético Madrid di liberare risorse. Intanto, Greenwood continua a brillare in Ligue 1, alimentando le voci di un suo imminente ritorno in Liga.

