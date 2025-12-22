Atletico Madrid su Goretzka: Simeone lo vuole per il nuovo ciclo

Il centrocampo come priorità strategica

L’Atletico Madrid guarda avanti e individua nel centrocampo il reparto da rinforzare con maggiore urgenza. La stagione in Liga procede tra alti e bassi e il ritardo dalla vetta occupata dal Barcellona impone riflessioni profonde. In questo contesto, la dirigenza si muove in piena sintonia con Diego Simeone, che continua ad avere un ruolo centrale nelle scelte tecniche e di mercato.

Goretzka profilo ideale per il Cholo

Il nome in cima alla lista è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, a 30 anni, rappresenta un profilo completo: fisicità, inserimenti, leadership ed esperienza internazionale. Qualità che si sposano perfettamente con l’idea di calcio del tecnico argentino e con le esigenze di uno spogliatoio che cerca nuove certezze.

Contratto in scadenza e occasione di mercato

L’aspetto che rende l’operazione particolarmente interessante è la situazione contrattuale. Goretzka non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco e, allo stato attuale, potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate. Un dettaglio che accende l’interesse di diversi club europei, ma che l’Atletico Madrid osserva con grande attenzione, consapevole della concorrenza.

Gennaio o estate, ma l’obiettivo è chiaro

I Rojiblancos stanno valutando possibili interventi già nel mercato di gennaio, senza perdere di vista una strategia più ampia per l’estate. La priorità resta chiara: Leon Goretzka è l’uomo scelto per dare struttura, personalità e ambizione al nuovo centrocampo dell’Atletico Madrid. Ora la palla passa al tempo e alle trattative.