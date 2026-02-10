Atletico Madrid su Ederson: nuovi contatti, l’Atalanta riflette

Prestazione che rafforza la candidatura

Un’altra prova di sostanza, personalità e continuità. Ederson si conferma centrale nel progetto dell’Atalanta, trascinando i nerazzurri al successo per 2-1 sulla Cremonese nella ventiquattresima giornata di Serie A. Il centrocampista brasiliano, arrivato dalla Salernitana nel luglio 2022, continua a crescere per rendimento e leadership, attirando l’attenzione dei grandi club europei.

L’Atletico Madrid resta in prima fila

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, Ederson è destinato a essere uno dei profili più ambiti. L’Atletico Madrid osserva con costanza e convinzione. A confermare la solidità della pista è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano. I Colchoneros monitorano il giocatore da tempo, forti anche degli ottimi rapporti con la dirigenza bergamasca, come dimostrano operazioni recenti quali Lookman e Raspadori.

Contratto, tempi e strategia

Il centrocampista è legato all’Atalanta da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, dettaglio che rafforza la posizione del club italiano. Eppure, la novità è significativa: intorno al mese di marzo sono previsti nuovi contatti tra le parti, con l’obiettivo di impostare un’operazione in vista dell’estate. L’Atletico Madrid vorrebbe provare a bloccare Ederson, ritenuto il profilo ideale per il centrocampo di Diego Simeone.

Una pista concreta

La sensazione è chiara. Non si tratta di un semplice sondaggio, ma di una possibilità reale. Bergamo osserva, Madrid prepara la mossa. Il futuro di Ederson resta aperto, ma la direzione è sempre più definita.