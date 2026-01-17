Atlético Madrid su Ederson: l’Atalanta tratta il colpo di gennaio

L’Atlético Madrid accelera sul mercato e individua in Ederson il profilo giusto per rinforzare il centrocampo. Dopo il no di João Gomes, il club spagnolo ha virato con convinzione sull’Italia, dove il brasiliano dell’Atalanta ha conquistato la piena fiducia della dirigenza rojiblanca.

Il profilo scelto dopo il no di João Gomes

Il rifiuto di João Gomes ha imposto una scelta rapida ma mirata. Ederson risponde ai criteri fissati dall’area sportiva dell’Atlético Madrid: fisicità, continuità di rendimento e conoscenza di un campionato complesso come la Serie A. Il centrocampista ha aperto al trasferimento, attratto dalla possibilità di misurarsi in Liga e in un contesto di alto livello.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un innesto chiave per Simeone

Diego Simeone cerca un centrocampista pronto, capace di incidere subito. L’uscita di Conor Gallagher ha lasciato un vuoto evidente in termini di dinamismo ed equilibrio. Ederson è visto come un potenziale titolare, ideale per il pressing, la disciplina tattica e gli inserimenti senza palla. Un profilo coerente con l’identità dell’Atlético Madrid.

La trattativa con l’Atalanta

Il nodo resta l’accordo economico con l’Atalanta, che non ha necessità di vendere ma ascolta. Le parti dialogano su una valutazione intorno ai 35 milioni di euro, cifra importante ma sostenibile per un’operazione invernale mirata. Il clima è costruttivo e la volontà del giocatore può fare la differenza.

Ti potrebbe interessare Lazio, il Como accelera per Nuno Tavares: scenario in evoluzione Calciomercato News

Se non emergeranno ostacoli, Ederson è destinato a diventare uno dei nomi centrali del mercato di gennaio in Liga. L’Atlético Madrid ha scelto, ora attende l’intesa finale.