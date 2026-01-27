Atletico Madrid su Ederson: la trattativa è ad una svolta decisiva

L’Atletico Madrid si appresta a sferrare il colpo di mercato più importante della sessione invernale. Dopo la cessione di Conor Gallagher al Tottenham per 40 milioni di euro, i Colchoneros guidati da Diego Simeone hanno identificato nel brasiliano Ederson dell’Atalanta il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Le trattative tra il club spagnolo e la società bergamasca sono in una fase decisiva e potrebbero concludersi nei prossimi giorni, dando vita al terzo affare tra le due società dopo quelli di Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori.

Il centrocampista classe 1999 ha già comunicato all’Atalanta la volontà di non rinnovare il contratto, in scadenza nel 2027, manifestando il desiderio di tentare una nuova esperienza, preferibilmente in Spagna. Questo elemento, unito alla necessità del club italiano di massimizzare il ricavato della vendita, ha creato le condizioni per un’operazione che sembra ormai questione di tempo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le ragioni di un interesse reciproco

Per l’Atletico Madrid, Ederson rappresenta la soluzione perfetta per sostituire Gallagher. Il tecnico Diego Simeone cerca un centrocampista completo, dotato di fisicità, dinamismo e capacità di coprire entrambe le fasi di gioco: caratteristiche che il brasiliano ha messo in mostra in Serie A. Non a caso, diversi giocatori dei Colchoneros hanno già contattato il brasiliano per incoraggiare il trasferimento, ricevendo una risposta molto positiva.

Dall’altra parte, Ederson vede nel progetto di Simeone e nella possibilità di giocare in Liga il gradino di carriera che sta cercando. L’Atalanta, consapevole che questa potrebbe essere l’ultima finestra utile per ottenere un ingente corrispettivo, sta valutando la cessione nonostante il giocatore sia un titolare fisso dello schema di Raffaele Palladino.

Il nodo economico: la valutazione è scesa

Il principale ostacolo alla trattativa è stato il prezzo di partenza richiesto dall’Atalanta. In estate, la valutazione del giocatore era stellare, attorno ai 70 milioni di euro. Tuttavia, la volontà del giocatore di lasciare il club e l’avvicinarsi della scadenza contrattuale hanno ridotto significativamente questa cifra.

Secondo le dichiarazioni dello stesso agente del calciatore, André Cury, il prezzo attuale si aggira ora tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una “grande opportunità”, come l’ha definita Cury, che ha reso l’operazione molto più concreta per l’Atletico Madrid. I dirigenti spagnoli, guidati da Mateu Alemany, sono al lavoro per trovare un accordo nelle prossime ore.

La concorrenza e il possibile impatto sul mercato

Nonostante l’Atletico Madrid sia in pole position, l’interesse per Ederson rimane alto. In particolare, l’Inter lo considera da tempo il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, ma la richiesta iniziale di 60 milioni di euro aveva reso l’operazione complessa per i nerazzurri. Anche la Juventus ha monitorato il giocatore in passato.

La possibile partenza di Ederson avrebbe dunque ripercussioni significative sul mercato italiano, potenzialmente liberando risorse per l’Atalanta e spingendo club come l’Inter verso obiettivi alternativi. Per ora, però, la pista più calda conduce a Madrid, dove Simeone aspetta a braccia aperte il nuovo rinforzo per il suo centrocampo. I prossimi giorni saranno cruciali per decretare il successo di un’operazione che ha tutte le carte in regola per andare in porto.