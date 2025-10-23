Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Atlético Madrid, Simeone guarda a Lautaro Martínez per il dopo Álvarez

L’Atlético Madrid si prepara a un’estate potenzialmente decisiva sul fronte offensivo. La possibile partenza di Julián Álvarez, nel mirino del Barcellona, ha spinto Diego Pablo Simeone e il direttore sportivo Mateu Alemany a muoversi con anticipo. L’obiettivo principale è chiaro: portare a Madrid Lautaro Martínez dell’Inter.

Il piano dei Colchoneros per l’attacco

Secondo quanto riportato da Nacional.cat, l’argentino rappresenta la prima scelta di Simeone in caso di cessione di Álvarez. L’allenatore apprezza di Lautaro la mentalità, la costanza sotto porta e la leadership maturata in nerazzurro. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice: l’attaccante ha un contratto fino al 2029 e il suo valore di mercato sfiora i 100 milioni di euro.

Inter e Atlético, contatti aperti ma trattativa complessa

Il dialogo tra i due club resta aperto, anche grazie ai buoni rapporti con l’entourage del giocatore. Già nel 2018 Lautaro Martínez era stato vicino ai rojiblancos prima di scegliere l’Inter, segno di un interesse mai svanito.

Un’estate decisiva per Simeone e l’Atlético Madrid

Per il tecnico argentino, l’arrivo di Lautaro rappresenterebbe un colpo di forza e un simbolo di continuità nel progetto biancorosso. L’estate 2026 potrebbe così segnare l’ennesima rivoluzione offensiva del Cholo, pronta a ridisegnare il futuro dell’Atlético Madrid.

