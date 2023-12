Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio. Le sue dichiarazioni e la voglia di primo posto:

“Conta, così come per la Lazio, è importante per la società e quando abbiamo visto la Lazio nel girone, magari pensavamo di passare insieme e così è stato. Hanno fatto una Champions buona, meglio del campionato. Non seguo tutte le partite, ai giocatori piace la Champions e la motivazione è sempre molto alta“.

La rimonta subita nella gara di andata: “Non esiste la rivincita nel calcio, bisogna andare avanti cercando il meglio“.

Su Morata: “Noi allenatori cerchiamo di accompagnare i giocatori e stimolarli per farli rispondere nel miglior modo, è cresciuto personalmente“.

Simeone e l’Italia: “Mi piace tantissimo, un giorno arriverà la possibilità di allenare in Italia“.

