Atletico Madrid-Raspadori, il ds Alemany: “Lui sa cosa pensiamo”

L’uomo al centro del mercato in uscita dell’Atletico Madrid è Giacomo Raspadori. Il classe 2000, arrivato quest’estate dal Napoli per circa 26 milioni di euro, non ha convinto l’ambiente madrileno e le big italiane sono pronte a riportare l’ex Sassuolo in Italia.

La squadra in prima fila per l’attaccante è la Roma, alla ricerca di rinforzi in zona offensiva per aumentare la pericolosità e i gol messi a referto.

ATLETICO MADRID, IL DS ALEMANY: “RASPADORI? LUI SA COSA PENSIAMO DI LUI, NON C’È FRETTA”

Il direttore sportivo dei Colchoneros, Mateu Alemany, ai microfoni di Movistar Futbol, ha parlato proprio della situazione legata a Raspadori: “Il calciatore sa che cosa pensiamo di lui. Non ha avuto molti minuti, ma quando ha giocato lo ha fatto bene. Non c’è fretta“.

Il ds dell’Atletico si è espresso anche sul mercato in generale: “Dovremo stare attenti a ciò che potrebbe accadere. Siamo pronti a affrontare qualsiasi evenienza, bisogna vedere come si evolverà la situazione. Non abbiamo necessità di comprare, ma vedremo cosa succederà“.

