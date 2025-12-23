Atletico Madrid-Raspadori, il ds Alemany: “Lui sa cosa pensiamo”
L’uomo al centro del mercato in uscita dell’Atletico Madrid è Giacomo Raspadori. Il classe 2000, arrivato quest’estate dal Napoli per circa 26 milioni di euro, non ha convinto l’ambiente madrileno e le big italiane sono pronte a riportare l’ex Sassuolo in Italia.
La squadra in prima fila per l’attaccante è la Roma, alla ricerca di rinforzi in zona offensiva per aumentare la pericolosità e i gol messi a referto.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
ATLETICO MADRID, IL DS ALEMANY: “RASPADORI? LUI SA COSA PENSIAMO DI LUI, NON C’È FRETTA”
Il direttore sportivo dei Colchoneros, Mateu Alemany, ai microfoni di Movistar Futbol, ha parlato proprio della situazione legata a Raspadori: “Il calciatore sa che cosa pensiamo di lui. Non ha avuto molti minuti, ma quando ha giocato lo ha fatto bene. Non c’è fretta“.
Il ds dell’Atletico si è espresso anche sul mercato in generale: “Dovremo stare attenti a ciò che potrebbe accadere. Siamo pronti a affrontare qualsiasi evenienza, bisogna vedere come si evolverà la situazione. Non abbiamo necessità di comprare, ma vedremo cosa succederà“.
Oltre a “Atletico Madrid-Raspadori, il ds Alemany: “Lui sa cosa pen” leggi anche:
- Pisa, ribaltone in panchina? Gilardino a rischio, idea Ancelotti
- Lazio, Zaccagni: “Sarri motivatore, i tifosi danno tanto, stiamo venendo fuori. La Nazionale…”
- Asse Roma-Genoa: Frendrup obiettivo, Pisilli verso il Grifone?
- Juventus, pista Livaković: casting portieri aperto per gennaio
- Disasi in stand by, il Milan valuta altri profili: le richieste di Allegri…
- Inter, corsa alla fascia destra: Bellanova torna un’idea concreta
- “Furlani out”, quanti attacchi; e Cardinale cerca di liquidare Elliott
- Napoli-Bologna, Supercoppa agli azzurri: le dichiarazioni di De Laurentiis, Conte e Italiano
- Roma, Zirkzee priorità di gennaio: dialoghi positivi, United riflette
- Le verità di Conceicao: “Milan, che caos in società. Fosse per me..”
- Juve, McKennie: “Torino è parte della mia vita, spero di restare”
- Roma, idea Renan Lodi a parametro zero: fascia sinistra da rifare