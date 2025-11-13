Atletico Madrid, pronto il rinnovo per Giuliano Simeone
Atletico Madrid Giuliano Simeone – Giuliano Simeone si sta godendo il buon momento all’Atletico Madrid. Il 22enne si sta ritagliando sempre più spazio con papà Diego in panchina e il momento positivo prosegue: come riporta il quotidiano Marca potrebbe a breve arrivare il rinnovo del contratto.
Durata
Diego Simeone crede molto nel potenziale del figlio che sta diventando sempre più importante per i colchoneros, per questa ragione il club di Madrid sta pensando a un rinnovo del contratto per spegnere sul nascere eventuali interessamenti altrui. La durata del nuovo contratto dovrebbe essere fino al 2030 e lo stipendio non è ancora noto, dovrebbe però essere un sostanziale aumento di stipendio.
La carriera
Giuliano Simeone è cresciuto nelle giovanili del River Plate prima di volare in Spagna nel 2019. Dopo una stagione nell’Atletico Madrid B (dove ha debuttato anche in prima squadra) è stato ceduto in prestito al Real Saragozza dove si è distinto in positivo prima di tornare all’Atletico. In questa stagione ha collezionato 12 presenze condite da 2 gol e 4 assist; numeri destinati a crescere.
LEGGI ANCHE:
- Napoli su Arthur Atta: duello con Inter, Milan e Juventus
- Infortunio Anguissa, l’aggiornamento del Napoli
- Luka Modric e il Milan: il quarantenne che ha sconfitto il tempo
- Arsenal insiste su Rafael Leão: offerta da 80 milioni per il Milan
- Dybala rifiuta il Boca Juniors: vicino il rinnovo con la Roma
- Roma su Mika Godts: Gasperini spinge per l’ala dell’Ajax
- Galatasaray su Lookman: pronta offerta da 15 milioni all’Atalanta
- Recensioni casinò italiani: Esperienze reali e opinioni dei giocatori