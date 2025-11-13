Atletico Madrid, pronto il rinnovo per Giuliano Simeone

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Atletico Madrid Giuliano Simeone – Giuliano Simeone si sta godendo il buon momento all’Atletico Madrid. Il 22enne si sta ritagliando sempre più spazio con papà Diego in panchina e il momento positivo prosegue: come riporta il quotidiano Marca potrebbe a breve arrivare il rinnovo del contratto.

Durata

Diego Simeone crede molto nel potenziale del figlio che sta diventando sempre più importante per i colchoneros, per questa ragione il club di Madrid sta pensando a un rinnovo del contratto per spegnere sul nascere eventuali interessamenti altrui. La durata del nuovo contratto dovrebbe essere fino al 2030 e lo stipendio non è ancora noto, dovrebbe però essere un sostanziale aumento di stipendio.

La carriera

Giuliano Simeone è cresciuto nelle giovanili del River Plate prima di volare in Spagna nel 2019. Dopo una stagione nell’Atletico Madrid B (dove ha debuttato anche in prima squadra) è stato ceduto in prestito al Real Saragozza dove si è distinto in positivo prima di tornare all’Atletico. In questa stagione ha collezionato 12 presenze condite da 2 gol e 4 assist; numeri destinati a crescere.

LEGGI ANCHE: