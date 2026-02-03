Atletico Madrid, Lookman: “Felice di essere qui, è una benedizione”

Ademola Lookman è pronto per cominciare la sua nuova avventura con l’Atletico Madrid. Il nigeriano arriva dall’Atalanta per circa 40 milioni di euro bonus inclusi ed è entusiasta di iniziare la sua nuova avventura con i Colchoneros quanto prima. Ai canali ufficiali del club madridista, l’ex Leicester ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore dell’Atleti. Di seguito le sue parole.

ATLETICO MADRID, LOOKMAN: “ARRIVO IN UNA LEGA DI PRIMO LIVELLO, ESSERE QUI È UNA BENEDIZIONE”

NUOVO AMBIENTE – “Sono molto felice di essere qui, è molto speciale per me. Questo è un club incredibile, quindi esserci è una benedizione. Sono davvero entusiasta. Ho giocato in altri grandi campionati, ma ora arrivo in una lega di primo livello. Un nuovo Paese e, inoltre, una nuova lingua. Ho molte sfide davanti a me, ma sono molto motivato e carico.

Mi piace imparare, crescere e migliorare. Venire qui è esattamente ciò che cercavo: unirmi a un gruppo di grandi persone e grandi calciatori, per aiutare in tutto ciò che posso e vincere”. “Voglio migliorare perché credo di poter crescere ancora.

OBIETTIVI – “È una nuova sfida per me che mi regala grandi stimoli, per questo sono molto emozionato. I tifosi sono molto, molto passionali, totalmente dediti alla squadra. Vivono e respirano calcio. Sono ben consapevole dell’importanza dei tifosi dell’Atletico e della passione che trasmettono al club, ai giocatori e alla squadra. È qualcosa di speciale”.