Atletico Madrid Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Atletico Madrid Inter, la sfida che pesa nel girone

L’Inter prepara una prova di forza in casa dell’Atletico Madrid, con l’obiettivo di consolidare il primato nel gruppo di Champions League. La squadra di Cristian Chivu arriva al confronto con fiducia e un assetto ormai riconoscibile, mentre la formazione di Diego Simeone punta sulla solidità per frenare la qualità nerazzurra.

Probabili formazioni Atletico Madrid

L’Atletico Madrid dovrebbe affidarsi a Juan Musso in porta, vista l’indisponibilità di Oblak. Linea difensiva formata da Nahuel Molina, José Gimenez, Clément Lenglet e Matteo Ruggeri. In mezzo al campo agiscono Nico Gonzalez, Pablo Barrios, Koke e Baena. Davanti spazio a Antoine Griezmann e Julian Alvarez, coppia dinamica e imprevedibile.

Probabili formazioni Inter

L’Inter risponde con Yann Sommer tra i pali, supportato dal terzetto difensivo composto da Manuel Akanji, Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. Corsie presidiate da Carlos Augusto e Federico Dimarco, mentre in regia ci sarà Hakan Calhanoglu, affiancato da Nicolò Barella e Piotr Zielinski. In attacco la coppia collaudata formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Dove vedere Atletico Madrid Inter

Il match tra Atletico Madrid e Inter, in programma questa sera alle 21, sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. L’app è disponibile su Smart TV, Sky Q, console PlayStation 4/5, Xbox, Fire TV Stick e Chromecast.

La posta in gioco è alta e il livello tecnico promette una serata di grande calcio europeo.

