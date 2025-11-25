Atletico Madrid-Inter, Chivu: “Sempre rialzati dopo una sconfitta, i ragazzi meritano tutti”

Alessandro Collu · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Cristian Chivu è stato intervistato a Madrid da Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League dell’Inter contro l’Atletico Madrid. Così l’allenatore nerazzurro:

“Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto la stessa cosa, una partita seria, una partita di Champions e dobbiamo proseguire il nostro cammino. La partita assomiglia a quella di domenica, intensità, ripartenze, qualità, bisogna essere propositivi, fare molta attenzione nelle preventive, fare un giro palla più veloce ed essere più cinici sottoporta“.

Su Sommer: “Devo difendere i giocatori, ne ho ventidue a disposizione, sono tutti bravi e meritano di giocare“.

CONFERENZA STAMPA

Chivu ha aggiunto: “Dopo una sconfitta hai la possibilità di prenderti una rivincita, maturità, attenzione l’abbiamo messa, forse è mancato un po’ di cinismo e un po’ di fortuna, è un’altra competizione, l’Atletico nel suo stadio, vogliamo proporre ancora quanto fatto negli ultimi mesi. Mi prendo la maturità, l’atteggiamento, la voglia di essere sempre propositivi e la nostra crescita è evidente, poi negli scontri diretti abbiamo raccolto quasi nulla ma c’è voglia di invertire questo trend. Thuram? Si è allenato, dobbiamo prestare più attenzione per i rientri dagli infortuni, domani si vedrà. La squadra è viva, ha voglia di tornare ad alti livelli ed esprimere al meglio le sue qualità.

Simeone? Mi sento una persona con una certa esperienza nel calcio, non mi sento né migliore né inferiore a loro. Ho apprezzato tutto quello che ha fatto nella sua carriera, mi è sempre piaciuto come giocatore e come allenatore ha sempre mostrato le sue idee, quattordici anni in una stessa società non sono pochi”.

In Champions mai partite facili, l’Atletico è una squadra che ha il dovere di cercare di arrivare il più lontano possibile“.

Così Lautaro Martinez:

“L’Atletico è un avversario di grande valore, sarà una bella partita a giocare, i tifosi si fanno sentire, abbiamo voltato pagina e pensiamo alla partita di domani. Alvarez? Ci sentiamo spesso, sta per diventare papà, contento per lui e gli altri argentini, ognuno diventerà la propria squadra. Sono tranquillo con me stesso, cerco di aiutare il mister e la squadra. Stiamo bene, gara importantissima e siamo preparati per cercare di portare a casa punti importanti“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicata sui canali ufficiali dell’Inter.

