Athletic Bilbao nella lista nera della FIFA: scatta il blocco del mercato

Alessandro Pertile
Athletic Bilbao - San Mames

Un fulmine a ciel sereno che ha colpito l’Athletic Bilbao, comparso nella piattaforma “FIFA Registration Bans”, ovvero l’elenco ufficiale dei club temporaneamente impossibilitati a tesserare nuovi giocatori. Una notizia riportata da Marca che ha fatto rapidamente il giro della Spagna, alimentando interrogativi e preoccupazioni. La sanzione, secondo quanto risulta, riguarderebbe tre finestre di mercato future, ma il quadro resta in evoluzione e dal club filtra ottimismo sulla possibilità di risolvere la questione in tempi brevi.

Il blocco FIFA e le finestre interessate

L’inserimento dell’Athletic nella lista digitale sopraccitata rappresenta un provvedimento formale ma potenzialmente pesante. La piattaforma raccoglie i club a cui è vietata temporaneamente la registrazione di nuovi giocatori per controversie finanziarie o irregolarità amministrative. Secondo quanto indicato, il divieto riguarderebbe tre sessioni: estate 2026, inverno 2027 ed estate 2027. Un orizzonte lungo, almeno sulla carta.

Tuttavia, la FIFA non ha ancora diffuso un comunicato sulle motivazioni specifiche del provvedimento. È possibile che si tratti di una sanzione a carattere meramente sospensivo e che possa, quindi, essere revocata qualora il club regolarizzi la propria posizione attraverso il pagamento di una sanzione. Perciò non si tratta necessariamente di una punizione definitiva per i baschi. In passato, diversi club europei sono riusciti a rientrare nei parametri richiesti ed uscire, di conseguenza, dalla black list in tempi rapidi, evitando conseguenze operative sul mercato in entrata.

Il nodo Padilla e l’ottimismo del club basco

Secondo le ricostruzioni della stampa spagnola, la questione nascerebbe da una discrepanza legata ai diritti economici di un calciatore. Al centro della vicenda ci sarebbe Álex Padilla, giovane portiere rientrato a Bilbao dopo il prestito ai Pumas UNAM. Il suo ritorno, costato circa 300.000 euro come previsto dagli accordi contrattuali, avrebbe generato una divergenza formale che ha fatto scattare l’inserimento del club nella lista FIFA.

Dall’interno dell’Athletic, però, si parla di una semplice formalità: una controversia tecnica destinata a essere risolta nelle prossime ore o giorni. La sensazione è che si tratti più di un passaggio burocratico che di una reale violazione strutturale. Resta comunque il dato politico e mediatico: l’ingresso nella Registration Bans crea inevitabile rumore attorno a una delle società più solide e identitarie della Liga. Ora si attendono chiarimenti ufficiali per capire se il blocco resterà solo una parentesi amministrativa o se avrà conseguenze concrete sul futuro mercato de “Los Leones”.

