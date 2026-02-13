Un fulmine a ciel sereno che ha colpito l’Athletic Bilbao, comparso nella piattaforma “FIFA Registration Bans”, ovvero l’elenco ufficiale dei club temporaneamente impossibilitati a tesserare nuovi giocatori. Una notizia riportata da Marca che ha fatto rapidamente il giro della Spagna, alimentando interrogativi e preoccupazioni. La sanzione, secondo quanto risulta, riguarderebbe tre finestre di mercato future, ma il quadro resta in evoluzione e dal club filtra ottimismo sulla possibilità di risolvere la questione in tempi brevi.

Il blocco FIFA e le finestre interessate

L’inserimento dell’Athletic nella lista digitale sopraccitata rappresenta un provvedimento formale ma potenzialmente pesante. La piattaforma raccoglie i club a cui è vietata temporaneamente la registrazione di nuovi giocatori per controversie finanziarie o irregolarità amministrative. Secondo quanto indicato, il divieto riguarderebbe tre sessioni: estate 2026, inverno 2027 ed estate 2027. Un orizzonte lungo, almeno sulla carta.

Tuttavia, la FIFA non ha ancora diffuso un comunicato sulle motivazioni specifiche del provvedimento. È possibile che si tratti di una sanzione a carattere meramente sospensivo e che possa, quindi, essere revocata qualora il club regolarizzi la propria posizione attraverso il pagamento di una sanzione. Perciò non si tratta necessariamente di una punizione definitiva per i baschi. In passato, diversi club europei sono riusciti a rientrare nei parametri richiesti ed uscire, di conseguenza, dalla black list in tempi rapidi, evitando conseguenze operative sul mercato in entrata.