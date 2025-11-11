Atalanta, ufficiale Palladino: contratto fino al 2027
Foto © Stefano D’Offizi
Nuova era per l’Atalanta: arriva Raffaele Palladino
Dopo l’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta ha scelto di ripartire da Raffaele Palladino. Il tecnico campano ha firmato un contratto fino al 2027, con l’obiettivo di restituire gioco, identità e ambizione alla Dea, puntando a tornare in zona Champions League.
Dopo giorni di riflessione a Bergamo, la decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio. Palladino, ex allenatore della Fiorentina, si è presentato a Zingonia per la firma del contratto alla presenza di Antonio Percassi, Luca Percassi e del direttore sportivo Tony D’Amico.
Il comunicato ufficiale del club
“La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il club danno il benvenuto a mister Raffaele Palladino e al suo staff”, recita la nota dell’Atalanta. Il nuovo tecnico sarà affiancato da Stefano Citterio (vice), Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Andrea Ramponi e Mattia Casella. Confermati anche Cristian Raimondi, Marco Savorani e gli altri collaboratori tecnici già presenti da inizio stagione.
Un progetto a lungo termine
Il contratto rappresenta un segnale di fiducia da parte della società, che intende costruire un progetto stabile e ambizioso. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, uno dei suoi maestri, e le dimissioni dalla Fiorentina, Palladino è pronto a guidare una squadra che chiede riscatto immediato.
La sua missione è chiara: riportare l’Atalanta ai vertici della Serie A e restituirle la mentalità vincente che l’ha contraddistinta negli ultimi anni.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo