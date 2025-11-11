Atalanta, ufficiale Palladino: contratto fino al 2027

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Nuova era per l’Atalanta: arriva Raffaele Palladino

Dopo l’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta ha scelto di ripartire da Raffaele Palladino. Il tecnico campano ha firmato un contratto fino al 2027, con l’obiettivo di restituire gioco, identità e ambizione alla Dea, puntando a tornare in zona Champions League.

Dopo giorni di riflessione a Bergamo, la decisione è stata ufficializzata nel pomeriggio. Palladino, ex allenatore della Fiorentina, si è presentato a Zingonia per la firma del contratto alla presenza di Antonio Percassi, Luca Percassi e del direttore sportivo Tony D’Amico.

Il comunicato ufficiale del club

“La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il club danno il benvenuto a mister Raffaele Palladino e al suo staff”, recita la nota dell’Atalanta. Il nuovo tecnico sarà affiancato da Stefano Citterio (vice), Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Andrea Ramponi e Mattia Casella. Confermati anche Cristian Raimondi, Marco Savorani e gli altri collaboratori tecnici già presenti da inizio stagione.

Un progetto a lungo termine

Il contratto rappresenta un segnale di fiducia da parte della società, che intende costruire un progetto stabile e ambizioso. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, uno dei suoi maestri, e le dimissioni dalla Fiorentina, Palladino è pronto a guidare una squadra che chiede riscatto immediato.

La sua missione è chiara: riportare l’Atalanta ai vertici della Serie A e restituirle la mentalità vincente che l’ha contraddistinta negli ultimi anni.

