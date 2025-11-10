Atalanta, ufficiale l’esonero di Juric: arriva Raffaele Palladino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

La decisione dei Percassi dopo il crollo con il Sassuolo

ATALANTA ESONERO JURIC – Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. L’ufficialità è arrivata con una nota del club bergamasco dopo il pesante 3-0 subito in casa contro il Sassuolo, risultato che ha aggravato una crisi già evidente. Solo 13 punti raccolti in 11 giornate di Serie A, con due sconfitte consecutive e sette pareggi, hanno convinto la famiglia Percassi a cambiare rotta.

ATALANTA ESONERO JURIC – Nel comunicato ufficiale, la società ringrazia il tecnico croato e il suo staff – tra cui Matteo Paro, Miguel Veloso e Paolo Barbero – per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro. La scelta, ponderata ma inevitabile, mira a dare una scossa a una squadra apparsa spenta e priva di identità.

Raffaele Palladino pronto a una nuova avventura

Sulla panchina nerazzurra è pronto ad arrivare Raffaele Palladino, reduce dall’esperienza alla Fiorentina, dove ha collezionato 65 punti nella scorsa stagione. L’accordo con l’Atalanta dovrebbe essere valido fino al 2027.

Allievo di Gian Piero Gasperini, Palladino rappresenta una scelta di continuità tecnica e di filosofia calcistica. Predilige un gioco propositivo, con costruzione dal basso e trequartisti a legare i reparti. Ora tocca a lui riaccendere l’entusiasmo dei tifosi bergamaschi e rilanciare una squadra che, dopo anni di vertici, vuole tornare a competere stabilmente per l’Europa.

