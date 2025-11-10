Atalanta, ufficiale l’esonero di Juric: arriva Raffaele Palladino
Foto © Stefano D’Offizi
La decisione dei Percassi dopo il crollo con il Sassuolo
ATALANTA ESONERO JURIC – Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. L’ufficialità è arrivata con una nota del club bergamasco dopo il pesante 3-0 subito in casa contro il Sassuolo, risultato che ha aggravato una crisi già evidente. Solo 13 punti raccolti in 11 giornate di Serie A, con due sconfitte consecutive e sette pareggi, hanno convinto la famiglia Percassi a cambiare rotta.
ATALANTA ESONERO JURIC – Nel comunicato ufficiale, la società ringrazia il tecnico croato e il suo staff – tra cui Matteo Paro, Miguel Veloso e Paolo Barbero – per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro. La scelta, ponderata ma inevitabile, mira a dare una scossa a una squadra apparsa spenta e priva di identità.
Raffaele Palladino pronto a una nuova avventura
Sulla panchina nerazzurra è pronto ad arrivare Raffaele Palladino, reduce dall’esperienza alla Fiorentina, dove ha collezionato 65 punti nella scorsa stagione. L’accordo con l’Atalanta dovrebbe essere valido fino al 2027.
Allievo di Gian Piero Gasperini, Palladino rappresenta una scelta di continuità tecnica e di filosofia calcistica. Predilige un gioco propositivo, con costruzione dal basso e trequartisti a legare i reparti. Ora tocca a lui riaccendere l’entusiasmo dei tifosi bergamaschi e rilanciare una squadra che, dopo anni di vertici, vuole tornare a competere stabilmente per l’Europa.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo