Atalanta travolgente a Francoforte: tris alla squadra di Toppmöller
L’Atalanta vive una notte di carattere sul campo dell’Eintracht Francoforte, imponendosi con un netto 3-0 nella quinta giornata di Champions League. La squadra di Raffaele Palladino, reduce dalla battuta d’arresto in campionato contro il Napoli di Antonio Conte, ritrova ordine, energia e qualità nei momenti decisivi.
Primo tempo intenso e due pali clamorosi
La scelta del 3-4-2-1 con De Roon ed Ederson in mediana e la coppia De Ketelaere-Lookman alle spalle di Scamacca offre subito equilibrio e presenza offensiva. L’Eintracht risponde con ritmo e verticalità, creando pericoli con Burkardt, Chaibi e Knauff. La Dea difende con attenzione e riparte con velocità, sfiorando il gol due volte: prima con Lookman, poi con Scamacca, entrambi fermati dai legni. Dall’altra parte un intervento decisivo di Zappacosta evita lo svantaggio sul tiro ravvicinato di Götze.
Ripresa dominante e tris nerazzurro
Nella seconda metà la gara cambia volto. La Dea alza i giri, aumenta la qualità del possesso e schiaccia l’Eintracht nella sua trequarti. Il vantaggio arriva con una splendida girata mancina di Lookman, preludio al colpo del definitivo strappo. In pochi minuti Ederson e De Ketelaere completano l’opera con due inserimenti puliti e implacabili.
Il finale serve solo a registrare i cambi. La squadra di Palladino controlla, gestisce e porta a casa un successo che la spinge verso la Top 8 europea.
