Atalanta-Torino: probabili formazioni e diretta TV

Contesto della sfida

La Serie A 2025/2026 riparte con il suo girone di ritorno e lo fa con un affascinante scontro al Bluenergy Stadium di Bergamo. L’Atalanta di Raffaele Palladino, settima a 28 punti e reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque, ospita il Torino di Marco Baroni, dodicesimo con 23 punti e reduce da due sconfitte nelle ultime tre gare giocate. Per i bergamaschi, in netta ripresa, è l’occasione per consolidare il percorso verso la zona Europa; per i granata, in cerca di continuità, l’obiettivo è interrompere una serie negativa.

Atalanta-Torino, le probabili formazioni: ballottaggi e assenze

Palladino deve fare i conti con diversi giocatori impegnati in Coppa d’Africa come Lookman e Kossounou, ma soprattutto con il dubbio in attacco. Gianluca Scamacca, lievemente infortunato, è in corsa per recuperare, ma l’ottima prova di Nikola Krstovic (doppietta a Bologna) lo rende favorito per il ruolo di prima punta. A centrocampo, Ederson e Marten de Roon dovrebbero confermarsi, mentre in difesa è atteso il ritorno di Giorgio Scalvini.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Pronostico Atalanta vs Torino 10 Gennaio 2026 Atalanta Calcio News 24/7

Per il Torino, obbligata la disdetta dello squalificato Cesare Casadei. Il suo posto a centrocampo è in bilico tra Tino Anjorin e Gvidas Gineitis. In attacco, Duván Zapata è in corsa per un posto da titolare in coppia con Che Adams, in alternativa a Giovanni Simeone. Sono invece fuori per infortunio Perr Schuurs e Ivan Ilic.

Dove e quando vedere la partita in TV e streaming

L’incontro tra Atalanta e Torino è in programma oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Bergamo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in co-esclusiva sui canali Sky Sport (tra cui Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio) e sulla piattaforma DAZN. Sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, NOW e sull’app di DAZN. In campo, l’arbitro designato è Francesco Fourneau.