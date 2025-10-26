Atalanta, tensione interna: scintille tra Carnesecchi e Juric

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Ottobre 2025 · Aggiornato il 26 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Atalanta, aria tesa dopo il pari con la Cremonese

CARNESECCHI JURIC – Sesto pareggio in otto partite per l’Atalanta, che non riesce più a vincere e scivola in una fase di evidente tensione interna. Dopo l’1-1 sul campo della Cremonese, è arrivato un acceso botta e risposta tra Marco Carnesecchi e Ivan Juric, a testimonianza di un momento complicato nello spogliatoio nerazzurro.

Il portiere, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non ha nascosto la propria frustrazione: “Dobbiamo darci una svegliata, chi è stanco lo dica. Così non si va avanti”. Parole che hanno immediatamente acceso la reazione del tecnico.

Juric replica: “Parli meno e faccia il professionista”

Nel post partita, Juric ha risposto con fermezza: “Ha sbagliato completamente. Deve parlare meno e concentrarsi sul suo lavoro. Tutti qui si fanno il culo ogni giorno. Se ha qualcosa da dire, lo dica al campo”.

Il messaggio del tecnico è chiaro: servono compattezza e disciplina in un momento in cui la squadra ha smarrito brillantezza e cinismo.

Situazione delicata a Bergamo

La Dea, ferma a quattro pareggi consecutivi tra Serie A e coppe, deve ritrovare equilibrio e serenità. Le parole di Carnesecchi rappresentano un campanello d’allarme, ma anche la testimonianza di una squadra che sente il peso delle aspettative e fatica a ritrovare la strada della vittoria.

LEGGI ANCHE: