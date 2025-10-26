Atalanta, tensione interna: scintille tra Carnesecchi e Juric
Foto © Stefano D’Offizi
Atalanta, aria tesa dopo il pari con la Cremonese
CARNESECCHI JURIC – Sesto pareggio in otto partite per l’Atalanta, che non riesce più a vincere e scivola in una fase di evidente tensione interna. Dopo l’1-1 sul campo della Cremonese, è arrivato un acceso botta e risposta tra Marco Carnesecchi e Ivan Juric, a testimonianza di un momento complicato nello spogliatoio nerazzurro.
Il portiere, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non ha nascosto la propria frustrazione: “Dobbiamo darci una svegliata, chi è stanco lo dica. Così non si va avanti”. Parole che hanno immediatamente acceso la reazione del tecnico.
Juric replica: “Parli meno e faccia il professionista”
Nel post partita, Juric ha risposto con fermezza: “Ha sbagliato completamente. Deve parlare meno e concentrarsi sul suo lavoro. Tutti qui si fanno il culo ogni giorno. Se ha qualcosa da dire, lo dica al campo”.
Il messaggio del tecnico è chiaro: servono compattezza e disciplina in un momento in cui la squadra ha smarrito brillantezza e cinismo.
Situazione delicata a Bergamo
La Dea, ferma a quattro pareggi consecutivi tra Serie A e coppe, deve ritrovare equilibrio e serenità. Le parole di Carnesecchi rappresentano un campanello d’allarme, ma anche la testimonianza di una squadra che sente il peso delle aspettative e fatica a ritrovare la strada della vittoria.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo