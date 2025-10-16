Atalanta su Yunus Akgün: Juric lo vuole come erede di Lookman
Atalanta su Yunus Akgün: Juric prepara il colpo di mercato
L’Atalanta si muove con decisione sul mercato invernale 2026: il club bergamasco ha messo nel mirino Yunus Akgün, esterno turco di proprietà del Galatasaray, considerato il profilo ideale per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.
Juric e la ricerca del sostituto di Lookman
Il tecnico Ivan Juric vede nel venticinquenne l’alternativa perfetta a Ademola Lookman, il cui futuro resta ancora incerto. La dirigenza nerazzurra vuole tutelarsi, puntando su un giocatore in grado di garantire qualità, velocità e duttilità tattica, caratteristiche che hanno reso Akgün uno degli esterni più apprezzati del calcio turco.
Contratto e concorrenza internazionale
L’ala classe 2000 ha un contratto con il Galatasaray fino al 2029, con un valore di mercato stimato in 15 milioni di euro. Nonostante il lungo accordo, il club turco potrebbe aprire alla cessione di fronte a un’offerta concreta, anche perché l’interesse per il giocatore non si limita alla Serie A. In Spagna, infatti, l’Atlético Madrid segue con attenzione la situazione.
Scenari di mercato
L’operazione non sarà semplice, ma l’Atalanta ha dimostrato negli anni di saper anticipare la concorrenza con mosse mirate. L’arrivo di Yunus Akgün darebbe a Juric nuove soluzioni offensive, consolidando le ambizioni europee della squadra bergamasca.
