Atalanta su Elia Caprile: duello con il Milan per il portiere

Atalanta sulle tracce di Caprile: sfida con il Milan

La Atalanta ha manifestato interesse per Elia Caprile, estremo difensore attualmente in prestito al Cagliari dal Napoli. Il portiere classe 2000 si è trasferito in Sardegna a gennaio dopo aver trovato poco spazio sotto la guida di Antonio Conte, ma le sue prestazioni hanno avuto un impatto significativo, migliorando la solidità difensiva della squadra e attirando l’attenzione di diversi club, tra cui anche il Milan.

Il Cagliari ha un’opzione d’acquisto, ma può rivenderlo

Nonostante Caprile sia legato al Napoli fino a giugno 2028, il Cagliari ha la possibilità di riscattarlo per 8 milioni di euro. Il club sardo potrebbe decidere di trattenerlo, ma non si esclude una cessione immediata a una squadra di maggiore caratura come Atalanta o Milan, che lo seguono con grande interesse.

Gasperini vuole un nuovo portiere: Caprile nel mirino

L’Atalanta, alla ricerca di un portiere giovane e affidabile, ha individuato in Elia Caprile il profilo ideale per rafforzare la rosa. Gian Piero Gasperini apprezza le doti tecniche del giocatore, in particolare la sicurezza tra i pali e l’abilità nel gioco con i piedi, fondamentali nel sistema di gioco della Dea.

La concorrenza con il Milan potrebbe rendere l’operazione più complessa, ma l’Atalanta è pronta a muoversi con decisione per assicurarsi uno dei portieri più promettenti del panorama italiano. Il futuro di Caprile potrebbe decidersi nei prossimi mesi, con un’asta che potrebbe accendersi tra le pretendenti.

