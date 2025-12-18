Atalanta su Castellanos: primi contatti, la Lazio alza il prezzo

Sondaggi della Dea

L’Atalanta esplora il mercato offensivo e ha chiesto informazioni per Valentín Castellanos, centravanti argentino classe 1998 in forza alla Lazio. Al momento si tratta di un semplice sondaggio, utile a mappare costi e fattibilità, ma il profilo è attenzionato per caratteristiche e margini di crescita. La dirigenza nerazzurra valuta alternative per rinforzare l’attacco nella stagione in corso di Serie A.

La posizione della Lazio

Il club biancoceleste non ha urgenza di cedere. Il presidente Claudio Lotito considera Castellanos un asset strategico e ne valuta il cartellino intorno ai 40 milioni di euro. Cifre che superano le prime proposte arrivate dall’estero e che riflettono anche gli interessi registrati in Premier League, dove nei giorni scorsi la Lazio avrebbe chiesto almeno 30 milioni.

La concorrenza internazionale

Sul giocatore non c’è solo l’Atalanta. Il Flamengo sarebbe pronto a spingersi fino a 22,5 milioni, offerta ritenuta insufficiente a Formello. Anche il River Plate monitora la situazione, pronto a inserirsi se le condizioni dovessero cambiare. Secondo Transfermarkt, il valore attuale è stimato in 25 milioni.

Numeri e prospettive

In questa stagione di Serie A, Castellanos ha collezionato nove presenze con due gol e tre assist, oltre a due apparizioni con l’Argentina. Arrivato dal New York City nell’estate 2023 per circa 15 milioni, oggi è al centro di valutazioni complesse. L’Atalanta osserva, consapevole che l’operazione richiederebbe tempi e risorse importanti.