Atalanta-Sturm Graz, Gasperini: “Più difficile di quello che sembra. Vincere? Si parte dalla prestazione”

Alessandro Collu · Pubblicato il 20 Gennaio 2025 · Aggiornato il 20 Gennaio 2025

Gian Piero Gasperini è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League dell’Atalanta contro lo Sturm Graz. Le sue dichiarazioni principali:

“Il risultato con il Napoli non ci è piaciuto, la squadra è in un buon momento al di là del risultato, è stata una partita molto bella e ha fatto la partita che doveva fare. Ora altra competizione, sono passati solo due giorni e c’è la possibilità di chiudere questa qualificazione, facendo sempre buone gare. Domani è più difficile di quello che sembra“.

Domani l’ultima gara casalinga della competizione in questa prima fase: “L’ultima partita andiamo a giocarla a Barcellona, poi se ci arriviamo con la qualificazione in tasca saremo più tranquilli. Vincere l’unica cosa che conta domani? No, è fondamentale per la qualificazione ma il modo di vincere poi lo ritengo sempre frutto delle prestazioni, a volte raccogli di più con prestazione inferiore ma nel lungo periodo credo conti di dimostrare di stare bene, giocare a calcio“.

Sull’avversario: “In campionato è primo in classifica, è vero che è fermo da un mese, hanno cambiato qualche giocatore e c’è un po’ di incognita sotto questo aspetto”.

Gasperini conclude: “Secondo me la squadra sta bene, poi c’è stata qualche partita meno brillante come succede quando giochi ogni tre giorni. Lazio, Juventus, Inter e Napoli di fila, in mezzo la trasferta di Udine… abbiamo incontrato le prime, tutte partite molto impegnative, tirate, molto dure e si può avere degli alti e bassi anche in qualche giocatore ma come squadra va bene. Dovremo stare attenti a non sottovalutare dopo i grandi nomi ma in Champions si corre tanto ed è già un indice di difficoltà e noi vogliamo chiudere la qualificazione, un’occasione che vogliamo centrare. Riuscire a chiudere una partita e pensare subito all’altra è un po’ una forma di allenamento, un po’ la devi trovare, è il calcio moderno e non è facile per tutti“.

