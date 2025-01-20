Atalanta-Sturm Graz, Gasperini: “Più difficile di quello che sembra. Vincere? Si parte dalla prestazione”
Gian Piero Gasperini è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League dell’Atalanta contro lo Sturm Graz. Le sue dichiarazioni principali:
“Il risultato con il Napoli non ci è piaciuto, la squadra è in un buon momento al di là del risultato, è stata una partita molto bella e ha fatto la partita che doveva fare. Ora altra competizione, sono passati solo due giorni e c’è la possibilità di chiudere questa qualificazione, facendo sempre buone gare. Domani è più difficile di quello che sembra“.
Domani l’ultima gara casalinga della competizione in questa prima fase: “L’ultima partita andiamo a giocarla a Barcellona, poi se ci arriviamo con la qualificazione in tasca saremo più tranquilli. Vincere l’unica cosa che conta domani? No, è fondamentale per la qualificazione ma il modo di vincere poi lo ritengo sempre frutto delle prestazioni, a volte raccogli di più con prestazione inferiore ma nel lungo periodo credo conti di dimostrare di stare bene, giocare a calcio“.
Sull’avversario: “In campionato è primo in classifica, è vero che è fermo da un mese, hanno cambiato qualche giocatore e c’è un po’ di incognita sotto questo aspetto”.
Gasperini conclude: “Secondo me la squadra sta bene, poi c’è stata qualche partita meno brillante come succede quando giochi ogni tre giorni. Lazio, Juventus, Inter e Napoli di fila, in mezzo la trasferta di Udine… abbiamo incontrato le prime, tutte partite molto impegnative, tirate, molto dure e si può avere degli alti e bassi anche in qualche giocatore ma come squadra va bene. Dovremo stare attenti a non sottovalutare dopo i grandi nomi ma in Champions si corre tanto ed è già un indice di difficoltà e noi vogliamo chiudere la qualificazione, un’occasione che vogliamo centrare. Riuscire a chiudere una partita e pensare subito all’altra è un po’ una forma di allenamento, un po’ la devi trovare, è il calcio moderno e non è facile per tutti“.
OLTRE A “ATALANTA-STURM GRAZ, GASPERINI…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Verona-Lazio 0-3: Gigot, Dia, Zaccagni per il quarto posto biancoceleste
- Haaland blindato, Manchester City ufficializza: che rinnovo per il norvegese
- Allegri d’Arabia, è questo il futuro estero del mister livornese?
- Verona ora è americana, ufficiale Presidio Investors
- Cagliari, Caprile si presenta: “Scelta di carriera, obiettivo salvezza e migliorarmi. Napoli…”
- Real Madrid-Barcellona, Supercoppa ai catalani: che show blaugrana
- Milan-Cagliari 1-1: rossoneri non sfondano, tutto in pochi minuti a San Siro
- West Ham, ecco Potter: “Club giusto per me, contento sia reciproco”
- Marsiglia, Benatia da consigliere a direttore: ufficiale
- Cagliari-Luvumbo, il prolungamento dell’angolano: ufficiale
- Inter-Milan, che rimonta: tutte le dichiarazioni post finale Supercoppa italiana
- Southampton-Juric, ufficiale: “Grinta e determinazione per migliorare sul campo”
- Verona-Udinese: all’ultima di andata, ecco il primo pari gialloblù
- Verona-Milan equilibrata ma la decide Reijnders: così al Bentegodi
- Juventus, Danilo: “A disposizione, posso dare tanto e finire il percorso qui”
- Roma, Pellegrini e Ranieri: “Fidato di lui, mi sono liberato”
- Real Madrid, record Ancelotti e nona Coppa Intercontinentale: “Anno fantastico, più facile vincere qui”
- Spalletti: “Tante pretendenti e ricerca offensiva, calcio migliorato. Retegui, Kean, Zaccagni…”
- Nuovo stadio Roma, Gualtieri: “La più grande Curva Sud, livello top e progetto unico”