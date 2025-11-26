Atalanta, sfida all’Eintracht: probabili formazioni e diretta tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Atalanta a caccia del bis in Champions League

L’Atalanta torna in campo con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria nel girone di Champions League, dopo il successo pesante ottenuto sul campo del Marsiglia: la squadra di Raffaele Palladino farà visita all’Eintracht Francoforte, alla ricerca di punti decisivi per consolidare il primo posto del raggruppamento.

Probabili formazioni: equilibrio e qualità

L’Eintracht Francoforte dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Zetterer tra i pali e una difesa composta da Collins, Koch e Theate. Sulle fasce spazio a Kristensen e Brown, mentre in mezzo agiranno Chaibi e Larsson. Sulla trequarti pronti Götze e Bahoya a supporto di Burkardt.

La Atalanta risponde con il 3-4-3: in porta Carnesecchi, davanti a lui Kossounou, Djimsiti e Ahanor. Corsie affidate a Bellanova e Zappacosta, con de Roon ed Ederson in mediana. Il tridente sarà composto da De Ketelaere, Krstovic e Lookman, chiamati a sfruttare gli spazi concessi dai tedeschi.

Eintracht Francoforte-Atalanta: dove vederla

Il confronto andrà in scena mercoledì 26 novembre 2025 alla Deutsche Bank Arena di Francoforte, con calcio d’inizio fissato alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Una sfida che promette ritmo e qualità, con la Atalanta determinata a confermare il suo ottimo avvio europeo.

