Atalanta, scintille Juric-Lookman: tensione in Champions -VIDEO-
Foto © Stefano D’Offizi
Tensione alta tra Juric e Lookman
Momenti di forte tensione in casa Atalanta durante la sfida di Champions League contro l’Olympique Marsiglia: al 75’, Ivan Juric ha richiamato in panchina Ademola Lookman, autore di una prova altalenante e di un gol annullato per fuorigioco pochi minuti prima. L’attaccante nigeriano non ha preso bene la decisione del tecnico, manifestando il proprio disappunto al momento della sostituzione.
Lite in panchina e intervento dei compagni
Mentre attraversava l’area tecnica dell’Atalanta, Lookman ha rivolto alcune parole al suo allenatore, che non ha gradito l’atteggiamento: Juric ha reagito trattenendo il giocatore per un braccio e i due sono finiti faccia a faccia, con la situazione degenerata per alcuni istanti. Il resto della panchina è intervenuto rapidamente per separarli e riportare la calma.
Rapporto sempre più complicato
Il rapporto tra Lookman e l’Atalanta non vive un momento sereno. Già in estate il giocatore aveva espresso il desiderio di lasciare Bergamo, restando fuori squadra per diverse settimane a causa di una trattativa di cessione mai decollata. L’episodio di Marsiglia rischia ora di riaccendere vecchie tensioni interne. Juric, da parte sua, dovrà gestire una situazione delicata in un momento chiave della stagione, con la Dea impegnata su più fronti e bisognosa di ritrovare serenità nello spogliatoio.
