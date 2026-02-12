 Salta al contenuto
Atalanta, Scamacca scalda i motori per la Lazio

Cristiano Abbruzzese
2 min
Gianluca Scamacca

Segnali positivi da Zingonia

Buone notizie in casa Atalanta alla vigilia della sfida contro la Lazio: dopo lo stop che lo aveva costretto a saltare la gara con la Cremonese, Gianluca Scamacca è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Un segnale incoraggiante per Raffaele Palladino, alle prese anche con l’infortunio di Charles De Ketelaere.

1
L’attaccante ex Sassuolo ha svolto parte della seduta con i compagni a Zingonia, aumentando gradualmente i carichi di lavoro. La risposta del campo è stata positiva, ma lo staff medico procederà con prudenza per evitare ricadute in un momento delicato della stagione.

Verso la sfida dell’Olimpico

Sabato alle 18, all’Olimpico, l’Atalanta affronterà la Lazio in un incrocio diretto che pesa nella corsa europea in Serie A. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire se Scamacca potrà essere inserito tra i convocati.

Al momento appare difficile immaginare un suo impiego dal primo minuto. Più realistico un utilizzo a gara in corso, qualora le condizioni lo consentissero. Molto dipenderà anche dall’evoluzione del quadro fisico nelle prossime 48 ore.

Le scelte di Palladino

Senza De Ketelaere, il peso offensivo grava su un reparto che ha bisogno di riferimenti e profondità. Il rientro, anche parziale, di Scamacca rappresenterebbe un’opzione preziosa.

L’Atalanta si gioca punti pesanti. E recuperare il suo centravanti, anche solo per uno spezzone, può fare la differenza.

