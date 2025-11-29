Atalanta, Samardzic con le valigie in mano? OM in pressing

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 29 Novembre 2025 · Aggiornato il 30 Novembre 2025

Il futuro di Lazar Samardzic potrebbe essere lontano da Bergamo. Il centrocampista potrebbe partire già a gennaio e l’Atalanta non si opporrebbe particolarmente alla sua cessione: qualora arrivasse l’offerta giusta, i nerazzurri faranno partire senza troppi problemi il classe 2002.

ATALANTA, SAMARDZIC VIA A GENNAIO? IL MARSIGLIA CI (RI)PROVA

Neanche un mese fa, Samardzic decideva la sfida di Champions tra Marsiglia e Atalanta con un gol da fuori area al novantesimo e chissà che non si tratti di uno strano scherzo del destino. Proprio l’OM infatti, già durante il corso dell’estate, aveva mostrato un particolare interesse per il talento atalantino e, secondo Matteo Moretto, potrebbe tornare all’assalto già a gennaio, senza aspettare il prossimo giugno.

Tuttavia, al momento non c’è nulla di concreto, ma si tratta solamente una suggestione di mercato. Per capire se effettivamente il futuro di Samardzic sarà in Francia dovremo attendere qualche settimana, quando inizierà il mercato invernale. Nel frattempo, non si esclude che il nuovo mister bergamasco Raffaele Palladino non rivitalizzi l’ex Udinese, trattenendolo così in quel di Bergamo.

