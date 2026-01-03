Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Serie A chiude il sabato con una delle sfide più attese. Oggi, 3 gennaio, Atalanta e Roma si affrontano al Gewiss Stadium nel big match della diciottesima giornata. Novanta minuti che pesano nella corsa europea, tra due squadre chiamate a dare un segnale forte in avvio di 2026.

Atalanta, identità e intensità

L’Atalanta di Raffaele Palladino arriva dalla sconfitta interna contro l’Inter. L’ex tecnico della Fiorentina insiste sul 3-4-2-1, sistema che garantisce aggressività e ampiezza. In porta Carnesecchi, difesa con Djimsiti, Hien e Kolasinac. Sulle corsie Zappacosta e Zalewski, in mezzo la coppia Ederson–de Roon. Tra le linee De Ketelaere e Sulemana, con Scamacca riferimento offensivo. Intensità alta e pressione costante, marchio di fabbrica nerazzurro.

Roma, qualità e gestione

La Roma risponde con la qualità dei suoi interpreti. Gian Piero Gasperini, per la prima volta da ex a Bergamo, si affida al 3-4-2-1, puntando sull’equilibrio. Svilar tra i pali, difesa guidata da Mancini con Hermoso e Ziolkowski. Esterni Celik e Wesley, in mezzo Koné e Cristante. Davanti, talento puro con Soulé e Dybala a supporto di Ferguson. L’obiettivo è controllare i ritmi e colpire nei momenti chiave.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Palladino.

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

Dove vedere Atalanta-Roma

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Streaming disponibile su Sky Go, NOW e app DAZN. Calcio d’inizio alle 20:45.