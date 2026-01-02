Atalanta-Roma, Palladino: “Stimolante non solo per me. Ribaltiamo il trend con le big”

© foto Stefano D’Offizi

Raffaele Palladino ha presentato la gara casalinga che l’Atalanta giocherà domani sera contro la Roma del mister Gian Piero Gasperini, diciottesima di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni principali:

“Per noi non deve cambiare nulla, dobbiamo ragionare partita per partita sapendo che dobbiamo fare dei punti anche con squadre in posizioni più alte di classifica. La Roma è un’ottima squadra, un bravissimo allenatore che tutti conosciamo, a noi ci mancano punti con squadre di vertice e domani vogliamo fare una grande prestazione.

Ci arriviamo con entusiasmo, autostima, consapevolezza ei nostri mezzi, vogliamo ribaltare questo trend con squadre che sono più in alto in classifica, vogliamo continuare la nostra scalata, iniziare questo 2026 con grande entusiasmo e ottimi propositi. Ci siamo preparati bene, sappiamo non sarà facile ma dobbiamo avere testa libera e intensità davanti ai nostri tifosi e vogliamo dare una grande serata, un grande valore a questa partita“.

Il confronto con Gasperini: “Stimolante personalmente, affronto un grandissimo allenatore, ha fatto la storia insieme alla società qui a Bergamo, resterà indelebile. Ci siamo affrontati già in questi anni, ci conosciamo abbastanza bene, io anche da calciatore, so i suoi punti di forza e cose sulle quali lavorare per provare a metterli in difficoltà ma non dev’essere stimolante solo per me. Non vediamo l’ora di scendere in campo“.

ATALANTA-ROMA, PALLADINO IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Le differenze tra Atalanta e Roma: “Mi aspetto grande intensità, sono i principi di gioco del mister, il suo credo calcistico è molto riconosciuto. Le differenze possono essere nelle caratteristiche dei calciatori ma i principi sono gli stessi, dobbiamo concentraci su noi, vincere i duelli individuali“.

Carnesecchi e le cento partite con l’Atalanta: “Ho tanti prima uomini che calciatori, mi hanno davvero colpito sotto questo punto di vista. Marco ha uno spessore umano davvero importante, è un leader, ha grande responsabilità e sta facendo stagioni importanti, prima di allenarlo non pensavo fosse così forte. Sta continuando a crescere, è un portiere davvero completo sotto tutti i punti di vista“.

Su Scalvini: “Giorgio come ho detto spesso è un giocatore sul quale punto molto, ha subito vari infortuni; in questa fase ho preferito dargli degli allenamenti, ha fatto anche sedute in più di recupero, ha bisogno di giocare e non vedo l’ora di poterlo buttare dentro“.

Su De Ketelaere: “Ha bisogno di libertà, cerco di avere feedback da parte loro, parlo con tutti, gli manca il gol in campionato e speriamo possa essere l’occasione già domani“.

Palladino conclude: “Mi piace giocare le partite a viso aperto, anche se quando non si vince bisogna saper non perdere. Il mercato? Si potrebbe ridurre la finestra di mercato, lo dico sempre per migliore ma ho visto ragazzi dentro che vogliono giocare e dimostrare, l’occasione la do a tutti.

Siamo in tre competizioni, essere dentro è ambizione, consapevolezza e bisogna continuare guardando presente e futuro con positività.

In casa nostra vogliamo fare più punti possibili”. Mi interessa l’intensità, bisogna fare una grande prestazione e sono concentrato sulla partita di domani, non è il confronto tra mister ma tra Roma e Atalanta”.