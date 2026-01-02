Atalanta-Roma, Gasperini: “Bello tornare ma contento e stimolato qui. Mercato strano perché…”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo ritorno a Bergamo, posticipo tra Atalanta e Roma. Così l’allenatore dei giallorossi:

“Pellegrini, Bailey hanno avuto la febbre, Pisilli dovrebbe recuperare, Hermoso recuperato, vediamo Wesley; una vigilia un po’ movimentata.

Torno a Bergamo, ci torno con grande piacere, una bella storia per l’Atalanta, ci sarà tempo di ricordarla, il comune denominatore Antonio Percassi: siamo andati avanti con diverse squadre, sempre cresciuti e sempre una grandissima sintonia. Ad un certo punto la proprietà è cambiata, magari la figura dell’allenatore è stata vista diversamente, l’Europa League non è stato il punto massimo, una società che ha fatto plusvalenze incredibili, l’anomalia è aver fatto così bene tanti anni con bilanci utili e crescere continuamente, una piccola città ma molto compatta e ho cercata di lasciarla il più in alto possibile. Una società ricca e tante persone dal grande valore umano. Sono contento di essere venuto a Roma, costruiamo qualcosa che può essere molto gratificante“.

Sull’Atalanta odierna: “Incontriamo una squadra forte, costruita da Champions, ha zoppicato un po’ in campionato ma rimane forte, una rosa completa e conosco il valore sia tecnico che morale ma sono fiducioso della nostra squadra, quello che stiamo facendo anche in condizioni di emergenza o difficoltà è un qualcosa che in pochi si aspettavano“.

ATALANTA-ROMA, GASPERINI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Il mercato: “Per diventare sempre più forti bisogna avere giocatori che diano valore aggiunto; è un mercato strano dove le big si stanno scatenando perché la competizione è vicina, in tantissimi punti e bisogna accettare la sfida, la battaglia, guardare il nostro percorso per migliorarci“.

Il Gasperini da Bergamo a Roma: “Non è stato facile cambiare vita, lasciare quello a cui ero abituato ma professionalmente sono in una situazione che mi stimola forte, in questo non penso di essere diverso da Bergamo“.

Gasperini conclude: “Quella di De Rossi è stata una accoglienza bella e meritata, per quanto mi riguarda sarà bello salutare i bergamaschi ma conoscendoli poi ognuno per sé, senza prigionieri.

Vogliamo migliorare, non è solo questione di soldi, chiaramente ti scontri con chi ha disponibilità molto alte ma l’ambizione ci dev’essere lo stesso“.

Qui il video della conferenza integrale pubblicato sui canali ufficiali dell’AS Roma.