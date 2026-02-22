 Salta al contenuto
Atalanta, rimonta da Champions: Napoli ko 2-1

Cristiano Abbruzzese
2 min
Samardzic Atalanta

L’Atalanta ribalta il Napoli e si prende una vittoria che pesa nella 26ª giornata di Serie A Enilive. Finisce 2-1 al Gewiss Stadium: si decide nella ripresa, con le inzuccate di Pasalic e Samardzic dopo il vantaggio iniziale firmato da Beukema.

Primo tempo: Beukema illude Conte

La squadra di Raffaele Palladino parte con Krstovic riferimento offensivo, supportato da Sulemana e Zalewski. Antonio Conte risponde lanciando Santos nel tridente con Vergara e l’ex Hojlund.

Dopo una lunga fase di studio, il Napoli colpisce su palla inattiva: punizione conquistata da Hojlund, traiettoria di Gutierrez e stacco vincente di Beukema, al secondo centro in campionato. Gli azzurri sfiorano il raddoppio, mentre Chiffi prima assegna e poi revoca un rigore per il contatto tra Hien e Hojlund. Nel finale Carnesecchi salva su Alisson.

Secondo tempo: la Dea cambia marcia

La ripresa si apre con l’ingresso di Samardzic. Un altro episodio fa discutere: rete annullata a Gutierrez per fallo del danese su Hien. L’inerzia sembra ancora favorevole al Napoli, ma i cambi di Palladino incidono. Dentro Scamacca e Bernasconi, l’Atalanta cresce e pareggia: corner di Zalewski, colpo di testa chirurgico di Pasalic.

Il 2-1 arriva poco dopo: cross di Bernasconi e incornata sorprendente di Samardzic, da centravanti puro. Conte inserisce Lukaku, ma il Napoli resta sulle gambe.

L’Atalanta vince con carattere e qualità. E la zona Champions ora non è più un’ipotesi.

