Atalanta, pronto il rinnovo di Lookman: si valuta aumento d’ingaggio
Foto © Stefano D’Offizi
Il piano dell’Atalanta
L’Atalanta lavora al futuro di Ademola Lookman, protagonista indiscusso nelle ultime stagioni. Il club nerazzurro, intenzionato a blindare il nigeriano, sta valutando il rinnovo del contratto con adeguamento salariale.
Situazione contrattuale
L’attaccante, arrivato a Bergamo nel 2022, ha un accordo in scadenza nel 2027 senza opzioni di prolungamento automatico. Attualmente percepisce 1,8 milioni di euro netti a stagione, cifra lontana dai 3 milioni garantiti a Gianluca Scamacca. La società è pronta a proporre un adeguamento per riconoscere il peso crescente del giocatore nello scacchiere di Ivan Juric.
Clausola rescissoria e prospettive
Uno dei nodi riguarda l’inserimento di una clausola rescissoria, richiesta che potrebbe arrivare direttamente dall’entourage di Lookman. L’ipotesi resta aperta, anche se non sono ancora state formalizzate offerte ufficiali. Resta inoltre da capire se l’attaccante resterà fino alla naturale scadenza, rischiando un deprezzamento del cartellino nell’ultima stagione utile.
Il valore per l’Atalanta
Con le sue giocate decisive, Lookman è diventato un punto di riferimento per l’Atalanta e la dirigenza non intende correre rischi. Il mercato invernale 2026 potrebbe portare nuove offerte, ma il club bergamasco appare deciso a blindare uno dei suoi talenti più preziosi.
