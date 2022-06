L’amministratore dell’Atalanta Luca Percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del prolungamento della partnership con il top sponsor di Atalanta Wuber. Tra i temi affrontati, soprattutto il mercato.

ATALANTA, PERCASSI: “CARNESECCHI? OFFERTA NON SUFFICIENTE. SU PINAMONTI…”

Su Carnesecchi: “La Lazio interessata ha fatto un’offerta, è un giocatore a cui noi teniamo cresciuto da noi, Atalanta ascolta le offerte ma quello che ci è stato proposto non ci ha portato a dire si. Ora abbiamo dovuto affrontare il problema generato giocando in nazionale, dobbiamo recuperarlo appieno dopo l’operazione ma è una gestione tranquilla di un ragazzo che aveva 15 anni e mezzo quando l’abbiamo comprato, abbiamo un ottimo rapporto, se ci saranno condizioni e offerte le valuteremo, per ora non sono in linea col suo valore quelle che ci sono arrivate”.

Su Ilicic: “Ilicic ha un anno di contratto con un altro anno di opzione, l’abbiamo giustamente aspettato e consociamo tutti il valore tecnico, il ragazzo è seguito dal nostro amico Sartori e vedremo nei prossimi giorni cosa può nascere, ci parleremo con chiarezza appena torna, lunedì a Zingonia a meno che Giovanni non ci stupisca, arriveranno a scaglioni”.

Sugli esterni: “L’Atalanta non ha un numero di giocatori o posizioni scoperte, abbiamo una rosa completa in tutti i reparti, quest’anno ci troviamo a non giocare l’Europa, abbiamo posizioni di campo che cerchiamo di migliorare. Abbiamo tutti i giocatori di proprietà, cerchiamo di creare le condizioni per migliorare ogni reparto.”.

Su Pinamonti: “Pinamonti è un giovane interessante di sicuro, ci stiamo lavorando, ma oggi non è previsto alcun incontro.”

Ederson: “Ci sono dei dettagli importanti da definire con giocatori, agenti, proprietà nei prossimi gironi sapremo qualcosa di più concreto e definitivo.”.

Su Belotti: “Quando era al Palermo c’è stato un momento in cui poteva venire a Bergamo ma ha comunque rappresentato bene il territorio bergamasco e per questo lo ringraziamo”.

