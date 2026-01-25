Atalanta-Parma, probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta e Parma si affrontano nella domenica della 22ª giornata di Serie A in una sfida che promette ritmo e spunti tattici interessanti. Al Gewiss Stadium, la Dea cerca conferme per restare agganciata alle zone alte della classifica, mentre i ducali vogliono continuità per consolidare la propria posizione.

Le scelte di Palladino

In casa Atalanta, Raffaele Palladino dovrebbe confermare la difesa a tre, affidando a Hien il compito di guidare il reparto davanti a Carnesecchi. In mezzo al campo torna dal primo minuto Ederson, mentre sulle corsie esterne spazio a Zappacosta, chiamato a garantire spinta e copertura. In attacco aleggia lo spettro del turnover: Scamacca e De Ketelaere potrebbero rifiatare, con Lookman pronto a tornare titolare e a rappresentare il principale riferimento offensivo.

Le scelte di Cuesta

Sul fronte Parma, Carlos Cuesta valuta più soluzioni. L’assetto base prevede Ondrejka e Oristanio ai lati di Pellegrino nel tridente, ma non è escluso un cambio di modulo. L’eventuale passaggio al 3-5-1-1 favorirebbe Britschgi, sacrificando uno degli esterni. A centrocampo agiranno Sorensen e Bernabè ai lati del regista Keita, mentre in difesa toccherà a Circati orchestrare il reparto davanti a Corvi.

Dove vederla in tv

Atalanta-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile in streaming tramite app e piattaforma ufficiale. Un appuntamento chiave per la domenica di Serie A.