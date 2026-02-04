Atalanta, Palladino pre Juventus in CI: “Spirito e intensità, ci teniamo. Lookman…”
Palladino © foto archivio Stefano D’Offizi
Raffaele Palladino è stato intervistato da Sportmediaset alla vigilia della gara casalinga dell’Atalanta contro la Juventus valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le dichiarazioni dell’allenatore dei nerazzurri:
“Indubbiamente una partita affascinante contro una squadra forte, in salute. Ci teniamo a questa competizione, l’obiettivo è giocarsela, essere competitivi e provare davanti ai nostri tifosi a passare il turno”.
Palladino aggiunge: “Ho la fortuna di avere una rosa ampia, forte, competitiva, di qualità tecnica e ho l’imbarazzo della scelta, domani andranno in campo i migliori per questa partita. Chi scenderà in campo darà il massimo, mi aspetto grande spirito e intensità, attenti ai dettagli che fanno la differenza. Jack (Raspadori) non ha giocato l’ultima partita, è stata particolare essendo in dieci, vediamo domani“.
Locatelli-Kalulu-McKennie nella Juventus: “Sono tutti forti. La Juventus è piena zeppa di giocatori forti, giovani che stanno crescendo, con Spalletti stanno acquisendo una consapevolezza importante, io preferisco affrontare i migliori”.
La partenza di Lookman: “Ha avuto questa richiesta a fine mercato, il ragazzo voleva andare e la società lo ha accontentato, un’altra aria e un altro ambiente. Sono soddisfatto dei giocatori che ho, c’è bisogno di tutti e la cosa importante è lo spirito e la continuità di crescita che stiamo avendo“.