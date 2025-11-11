Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore: contratto fino al 2027
Foto © Stefano D’Offizi
Raffaele Palladino nuovo allenatore dell’Atalanta
Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Il tecnico campano firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027 e subentra a Ivan Juric, esonerato dopo la pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Sassuolo.
La decisione è arrivata direttamente dalla famiglia Percassi e dal socio americano Steven Pagliuca, che nelle ultime settimane avevano espresso dubbi sulla gestione dello spogliatoio e sulla mancanza di identità tattica sotto la guida del tecnico croato.
La scelta di continuità tecnica e modernità
L’Atalanta affida dunque la panchina a un allenatore giovane ma già affermato, che in estate era stato valutato come possibile erede di Gian Piero Gasperini. Oggi, quella prospettiva è diventata realtà. Palladino, accolto a Zingonia dall’amministratore delegato Luca Percassi e dal direttore sportivo Tony D’Amico, è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Serie A.
Un percorso di crescita costante
Dopo gli inizi nel vivaio del Monza, Palladino è stato promosso in prima squadra nella stagione 2022-23, portando i biancorossi all’undicesimo posto e alla salvezza con largo anticipo. Con la Fiorentina, invece, ha firmato una stagione brillante: record di punti dell’era Commisso (65) e qualificazione alla Conference League, fermandosi in semifinale.
Ora la sfida più grande: riportare l’Atalanta ai vertici e rilanciare l’entusiasmo di una piazza ambiziosa.
