Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore: contratto fino al 2027

11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Raffaele Palladino nuovo allenatore dell’Atalanta

Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Il tecnico campano firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027 e subentra a Ivan Juric, esonerato dopo la pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Sassuolo.

La decisione è arrivata direttamente dalla famiglia Percassi e dal socio americano Steven Pagliuca, che nelle ultime settimane avevano espresso dubbi sulla gestione dello spogliatoio e sulla mancanza di identità tattica sotto la guida del tecnico croato.

La scelta di continuità tecnica e modernità

L’Atalanta affida dunque la panchina a un allenatore giovane ma già affermato, che in estate era stato valutato come possibile erede di Gian Piero Gasperini. Oggi, quella prospettiva è diventata realtà. Palladino, accolto a Zingonia dall’amministratore delegato Luca Percassi e dal direttore sportivo Tony D’Amico, è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Serie A.

Un percorso di crescita costante

Dopo gli inizi nel vivaio del Monza, Palladino è stato promosso in prima squadra nella stagione 2022-23, portando i biancorossi all’undicesimo posto e alla salvezza con largo anticipo. Con la Fiorentina, invece, ha firmato una stagione brillante: record di punti dell’era Commisso (65) e qualificazione alla Conference League, fermandosi in semifinale.

Ora la sfida più grande: riportare l’Atalanta ai vertici e rilanciare l’entusiasmo di una piazza ambiziosa.

