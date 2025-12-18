Atalanta, Palestra vola: valutazione verso i 40 milioni, Inter osserva

Un talento che fa mercato

Le prestazioni di Marco Palestra non passano inosservate. Secondo quanto filtra, la sua valutazione si avvicina ormai ai 40 milioni di euro, cifra che certifica l’impatto del giovane esterno nel sistema dell’Atalanta. Il club bergamasco, fedele alla propria linea, non ha necessità di cedere e si conferma interlocutore esigente sul mercato.

La posizione dell’Atalanta

A Bergamo il messaggio è chiaro. Palestra è considerato un patrimonio tecnico e strategico, non un asset da monetizzare in fretta. L’Atalanta può permettersi di attendere e, se mai aprisse a una trattativa, lo farebbe solo a condizioni molto favorevoli. Una postura coerente con una politica che negli anni ha valorizzato i giovani senza svenderli.

Rapporti distesi con l’Inter

Il contesto, però, è cambiato. I rapporti tra Inter e Atalanta sono tornati su binari più collaborativi dopo le frizioni legate al caso Ademola Lookman. Un segnale concreto è arrivato dall’operazione Nicola Zalewski, che ha riaperto un canale di dialogo stabile tra i due club.

Le possibili formule

In caso di affondo, non è escluso che l’Inter possa mettere sul tavolo controparti tecniche per ammorbidire la richiesta economica. È uno scenario che l’Atalanta valuta sempre con attenzione, privilegiando profili utili al progetto piuttosto che incassi immediati.

Scenario aperto

Per ora non c’è fretta. Marco Palestra continua a crescere, la sua valutazione sale e il mercato prende appunti. Il tempo, in questa partita, gioca dalla parte dell’Atalanta.