Atalanta, ottavi da brividi: c’è il Bayern Monaco

Sorteggio complicato per l’Atalanta: c’è il Bayern

L’urna di Champions League non sorride all’Atalanta: agli ottavi di finale la squadra di Palladino affronterà il Bayern Monaco, in un incrocio inedito e dal fascino europeo. È l’unica italiana rimasta nel torneo, dopo le eliminazioni di Napoli, Inter e Juventus.

Il confronto si annuncia severo. Il Bayern Monaco ha chiuso la fase campionato al secondo posto, qualificandosi direttamente agli ottavi, e sta vivendo una stagione di altissimo livello, con numeri che certificano uno dei migliori avvii europei degli ultimi anni.

Il percorso nerazzurro

L’Atalanta, quindicesima nella fase campionato, ha dovuto guadagnarsi l’accesso passando dai playoff. La rimonta contro il Borussia Dortmund, ribaltato 4-1 dopo il 2-0 dell’andata, ha mostrato carattere e qualità. Un segnale chiaro: questa squadra non teme le sfide.

Certo, il sorteggio poteva essere diverso, ma non necessariamente peggiore. L’alternativa era l’Arsenal, capace di vincere tutte e otto le partite della fase iniziale. Il Bayern Monaco resta un gigante, ma concede spazi e non è imbattibile.

Italia aggrappata a Bergamo

Con Napoli fuori nella fase campionato e con Inter e Juventus eliminate ai playoff rispettivamente da Bodø/Glimt e Galatasaray, il calcio italiano affida le proprie ambizioni europee all’Atalanta.

Serviranno lucidità e coraggio. Gli ottavi rappresentano una montagna ripida. Ma Bergamo ha già dimostrato di saper scalare pareti che sembravano impossibili.