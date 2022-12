ATALANTA DOIG – A poche settimane dall’apertura del mercato, l’Atalanta ha già iniziato a programmare gli eventuali movimenti da fare questo inverno per rinforzare la rosa e centrare un piazzamento Europeo. Il primo nome sulla lista del club bergamasco è quello di Josh Doig, esterno in forza al Verona.

ATALANTA, OBIETTIVO DOIG DEL VERONA: TRATTATIVA AVVIATA

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Dea avrebbe già impostato una bozza di trattativa con l’Hellas, e nei prossimi giorni il club scaligero potrebbe ricevere una prima proposta ufficiale. Doig è stato una delle sorprese della prima parte di stagione in Serie A, tanto da aver attirato l’interesse anche di Lazio e Roma. Anche per questo l’Atalanta vuole bruciare la concorrenza, strappando il giocatore al Verona già a Gennaio, anche in virtù degli ottimi rapporti con il club veneto.

