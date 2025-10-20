Atalanta, nuovo infortunio per Scalvini: stop di tre settimane

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Nuovo stop per Giorgio Scalvini

INFORTUNIO SCALVINI – Brutte notizie in casa Atalanta alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Giorgio Scalvini, difensore classe 2003, ha riportato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Il giovane centrale era subentrato nella ripresa del match di campionato contro la Lazio, ma ha avvertito subito un fastidio che si è rivelato più serio del previsto.

I tempi di recupero

Gli esami strumentali hanno evidenziato una ricaduta rispetto al precedente infortunio muscolare, costringendo il numero 42 nerazzurro a un nuovo stop di circa tre settimane. Una tegola pesante per l’allenatore Ivan Juric, che perde un pilastro della retroguardia proprio nel momento cruciale della stagione. Scalvini salterà con ogni probabilità la doppia sfida europea e diversi impegni di Serie A, riducendo le rotazioni difensive della squadra bergamasca.

Problemi per Juric in vista della Champions

INFORTUNIO SCALVINI – L’assenza di Scalvini complica i piani tattici di Juric, chiamato a ridisegnare il reparto arretrato contro avversari insidiosi come lo Slavia Praga e nelle delicate sfide di campionato. L’Atalanta, protagonista di un avvio di stagione ambizioso, dovrà fare affidamento sull’esperienza di elementi come Djimsiti e Hien per non perdere equilibrio difensivo. La speranza del club è recuperare il giovane talento già a metà novembre, evitando ulteriori complicazioni.

